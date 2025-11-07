Вайб-кодинг (или vibe coding) — это главный тренд этого года, под этим термином подразумевается программирование с помощью ИИ-инструментов без каких-либо предварительных знаний.

Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2025 года «vibe coding» (или по-русски «вайб-кодинг»). В публикации Collins English Dictionary говорится, что вайб-кодинг делает программирование доступным для каждого.

Обычно многие программисты тратят годы на совершенствование своих навыков. Но теперь всё изменилось. Благодаря таким инструментам ИИ, как ChatGPT, Claude и Gemini, даже те, у кого нет навыков программирования, могут создавать полноценные программы — или, скорее, давать указания ИИ-моделям создавать их.

Для этого типа программирования (создания кода) существует термин: вайб-кодинг. Он подразумевает полную опору на ИИ в программировании. Вместо того, чтобы вводить реальные строки кода в редактор, программисты просто дают указания ИИ, вводя обычный текст. Вайб-кодинг может быть особенно полезен для неопытных программистов. Он позволяет реализовать задумку пользователей с минимальными усилиями. В конце концов, ИИ берет на себя большую часть задач, а пользователям нужно только описать, чего они хотят получить.

Но даже для опытных программистов поддержка ИИ может помочь. Например, когда они хотят внести лишь незначительные изменения в уже существующие строки кода. Искусственный интеллект может справиться с этими дополнительными задачами, пока программисты решают следующую проблему.

Collins English Dictionary выбрал «вайб-кодинг» словом 2025 года не случайно. Термин «vibe coding» относительно новый. Он появился благодаря Андрею Карпатому, соучредителю OpenAI и экс-менеджеру Tesla. В публикации на X в начале февраля 2025 года он написал: «Есть новый способ программирования, который я называю vibe coding. Вы просто плывёте по течению и забываете о существовании кода».

Хотя сам термин, обозначающий программирование без необходимых навыков, относительно новый, вайб-кодинг, вероятно, используется некоторыми пользователями уже довольно давно. В социальных сетях есть множество сообщений, где пользователи пишут о создании программ с минимальным вводом кода и поддержкой ИИ в течение нескольких лет.