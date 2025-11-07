В 1918 году император Карл I перевез фамильные драгоценности Габсбургов из сокровищницы венского Хофбурга в Швейцарию. Предположительно, его жена императрица Цита затем увезла их в Канаду.

Утраченные драгоценности Габсбургов были обнаружены в банковском хранилище в Канаде. Сокровища были перевезены из Вены в Швейцарию в 1918 году, а затем императрица Цита привезла их в Канаду. Об этом сообщили The New York Times и Der Spiegel 6 ноября. Венский ювелир Кристоф Кёхерт в экспертном заключении признал обнаруженные в Канаде украшения подлинными.

Среди утерянных более ста лет назад драгоценных предметов – легендарный жёлтый бриллиант «Флорентиец», сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«Этот бриллиант находится в банковском хранилище в Канаде вместе с другими семейными драгоценностями», – сообщил глава семьи Карл Габсбург.

Эти и другие вновь обнаруженные драгоценности первоначально будут выставлены для всеобщего обозрения в Канаде. Среди перевезённых в 1918 году сокровищ были большой бриллиант, бриллиантовая корона императрицы Елизаветы, изумрудные часы, подаренные императрицей Марией Терезией своей дочери Марии-Антуанетте, и множество других изделеий. Драгоценности исчезли в 1921 году. Как поясняет Der Spiegel, впоследствии появилось множество слухов об их местонахождении.

Карл Габсбург, нынешний глава семьи, заявил, что сам не знал о местонахождении украшений до прошлого года. Тогда двое его двоюродных братьев сообщили ему о сейфе. Украшения скоро будут выставлены на выставке, но сначала в Канаде, а не в Австрии. Это своего рода благодарность Канаде, которая предоставила императрице Ците приют после её побега из Европы в 1940 году.

Однако не все предметы были обнаружены. Помимо бриллиантовой короны, пропали многочисленные украшения, хранившиеся в сокровищнице до вывоза в Швейцарию. По словам Габсбургов, их местонахождение неизвестно.