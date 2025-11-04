Президент Вучич отметил, что Сербия является нейтральным государством в контексте всевозможных конфликтов, но готова к сотрудничеству с армиями европейских стран.

Президент Сербии Александр Вучич предлагает Европе закупать боеприпасы у его страны и поставлять их на Украину. Возможно, это заявление сделано на фоне не очень стабильной ситуации в стране — Вучич даже объявил о проведении досрочных парламентских выборов на фоне протестов в Сербии.

Фото: Министерство обороны Сербии

«Европе нужны боеприпасы. Я предложил заключить сделку и купить всё, что у нас есть», — заявил Вучич.

По его словам, Белграду «нужны только долгосрочные контракты». Президент подчеркнул, что Сербия — нейтральная страна, но готова к сотрудничеству с европейскими армиями.

В 2023 году произошла утечка информации, которая, как утверждалось, была взята из секретных документов Пентагона. В них говорилось о том, что Сербия рассматривает возможность отправки или уже отправила оружие на Украину. В ответ на это Белград заявил, что не поставлял оружие в Киев, но отметил, что оно может оказаться у украинской стороны независимо от желания Сербии.

Считается, что Сербия, единственная балканская страна, не заинтересованная в членстве в НАТО и руководствующаяся в своей внешней политике принципом равноудалённости от ЕС, США, России и Китая, оправдывает свою позицию нейтральным статусом. Она поддерживает тесные политические и экономические связи с Россией, являясь её ключевым союзником на Балканах.

Этому способствует, в частности, тот факт, что Россия не признала независимость Косово. В 2013 году Сербия подняла свои отношения с Россией до уровня стратегического партнёрства. Согласно опросам общественного мнения 2020 года, 40% сербов назвали Россию самой «дружественной» страной. Сербия также исторически являлась традиционным союзником царской России, и эта тенденция сохранялась и в советские времена, когда тесные связи связывали Югославию и СССР. Белград отказался вводить санкции против Москвы.