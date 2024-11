Sony уже владеет двухпроцентной долей в компании Kadokawa, которая, среди прочего, продает такие игры, как Elden Ring. Сейчас Sony планирует поглощение стоимостью $2,7 млрд.

Основанная в 1945 году как издательская фирма, японская медиакомпания Kadokawa за последние годы значительно расширила свой бизнес. Kadokawa сейчас активно занимается мангой, аниме, мероприятиями и мерчендайзингом, а также продает видеоигры.

Сообщается, что Sony хочет приобрести издателя игры Elden Ring

Фэнтезийная ролевая игра Elden Ring, над разработкой которой занимался автор «Игры престолов» Джордж Рэймонд Ричард Мартин, считается величайшим успехом издателя. По данным ресурса Standard, только эта игра была продана более 25 миллионов раз по всему миру.

Пока информация о возможных переговорах о поглощении скудна. Reuters ссылается на «хорошо информированные круги». И Sony, и Kadokawa отказались комментировать этот вопрос, когда их спросили о сделке.

Первоначально предполагалось, что если сделка состоится, ее стоимость составит около $2,7 млрд. Однако после того, как слухи о поглощении стали известны, цена акций Kadokawa взлетела более чем на 20 процентов. Рыночная капитализация в настоящее время оценивается примерно в $3,4 млрд.

Почему возможная сделка может оказаться выгодной для Sony? Помимо Elden Ring, игры, продаваемые Kadokawa (а точнее её дочерней компанией From Software), также включают Dark Souls, Bloodborne и Sekiro. Sony, скорее всего, в первую очередь интересуется брендами и персонажами, которые потенциально могут принести много денег.

Генеральный директор Sony Кенитиро Ёсида заявил в 2023 году, что «популярные персонажи и интеллектуальная собственность могут жить 30, 50 или даже 100 лет». Расширение франшизы может стать неизбежным, например, адаптация игры как серии – как Sony успешно сделала с The Last of Us.

Но Kadokawa может предложить гораздо больше. Группа управляет большим количеством издательств, студий и продюсерских компаний, которые также хорошо сочетаются с бизнесом Sony и хорошо дополняют ее стратегию.

Между тем, Kadokawa недавно пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Данные компании были украдены в результате кибератаки летом 2024 года. А осенью 2022 года кинопродюсер Цугухико Кадокава, сын основателя и генерального директора компании, был вынужден уйти в отставку с руководящего поста из-за обвинений во взяточничестве в связи с Олимпийскими играми в Токио.

Кадокаве, которому тогда было 79 лет, пришлось провести 226 дней в тюрьме, но он заявил о своей невиновности. Теперь один из первых руководитель Kadokawa требует от японского правительства миллионную компенсацию.

Кстати, Кадокава принял пост председателя компании в 1993 году от своего брата Харуки, ранее арестованного за хранение наркотиков и нарушение таможенных правил. Затем Харуки Кадокаве пришлось уйти в отставку.