Стриминговый сервис хочет предложить более широкий выбор фильмов и платить напрямую актерам и режиссерам, не кинокомпаниям.

С начала апреля в отвечающем за фильмы подразделении Netflix появился новый руководитель — бывший кинопродюсер Дэн Линь. Судя по сообщению New York Times, он, очевидно, планирует кардинально реформировать сервис. Линь хочет больше сосредоточиться на разнообразии контента на популярной потоковой платформе.

Фото: REUTERS

Судя по всему, Линя не совсем устраивает нынешнее направление: из 150 сотрудников подразделения с момента назначения специалиста на руководящую должность уже уволено 15 человек. Под сокращение попали вице-президент и два топ-менеджера.

Линь больше не хочет просто сосредотачиваться на предпочтениях широкой аудитории, а заинтересован в авторском кино. Спектр предложений Netflix может стать более разнообразным. Судя по всему, перед назначением на должность Линь получил от Netflix задание расширить ассортимент фильмов и одновременно улучшить качество собственной продукции Netflix.

В то же время Netflix будет производить меньше фильмов и тратить не так много денег на создание картин. При этом их качество улучшится. С этой целью Netflix хочет больше сосредоточиться на собственном производстве и покупать меньше фильмов. Поэтому бюджеты сейчас корректируются.

Кинокомпании, в свою очередь, больше не будут получать крупные платежи от Netflix. У Netflix уже давно есть планы вместо этого платить напрямую создателям фильмов (режиссерам и актерам). Это означает, что чем больше людей посмотрят фильм, тем больше должны заработать актеры и съемочная группа.

Новые планы Netflix не везде получили одобрение. Некоторые известные режиссеры уже отказались работать с Netflix. Сообщается, что теперь они заключают соглашения с другими потоковыми платформами, такими как Apple TV+ или Disney+. Ни Линь, ни Netflix не стали комментировать изданию New York Times новые планы.

Дела у Netflix идут не очень хорошо. Недавно компания Disney объявила, что ее три ведущих потоковых сервиса, Disney Plus, ESPN Plus и Hulu, увеличили свою абонентскую базу до более чем 235 миллионов. До сих пор Netflix был лидером на мировом рынке потокового вещания по количеству подписок. До этого Disney расширилась до 42 стран с помощью потокового сервиса Disney Plus. Disney Plus также расширил свое предложение, представив подписку с поддержкой рекламы.

Disney и Netflix ведут борьбу за зрителей. Оба сервиса работали над недорогими предложениями с поддержкой рекламы, чтобы привлечь потребителей.