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С начала апреля в отвечающем за фильмы подразделении Netflix появился новый руководитель — бывший кинопродюсер Дэн Линь. Судя по сообщению New York Times, он, очевидно, планирует кардинально реформировать сервис. Линь хочет больше сосредоточиться на разнообразии контента на популярной потоковой платформе.
Судя по всему, Линя не совсем устраивает нынешнее направление: из 150 сотрудников подразделения с момента назначения специалиста на руководящую должность уже уволено 15 человек. Под сокращение попали вице-президент и два топ-менеджера.
Линь больше не хочет просто сосредотачиваться на предпочтениях широкой аудитории, а заинтересован в авторском кино. Спектр предложений Netflix может стать более разнообразным. Судя по всему, перед назначением на должность Линь получил от Netflix задание расширить ассортимент фильмов и одновременно улучшить качество собственной продукции Netflix.
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В то же время Netflix будет производить меньше фильмов и тратить не так много денег на создание картин. При этом их качество улучшится. С этой целью Netflix хочет больше сосредоточиться на собственном производстве и покупать меньше фильмов. Поэтому бюджеты сейчас корректируются.
Кинокомпании, в свою очередь, больше не будут получать крупные платежи от Netflix. У Netflix уже давно есть планы вместо этого платить напрямую создателям фильмов (режиссерам и актерам). Это означает, что чем больше людей посмотрят фильм, тем больше должны заработать актеры и съемочная группа.
Новые планы Netflix не везде получили одобрение. Некоторые известные режиссеры уже отказались работать с Netflix. Сообщается, что теперь они заключают соглашения с другими потоковыми платформами, такими как Apple TV+ или Disney+. Ни Линь, ни Netflix не стали комментировать изданию New York Times новые планы.
Дела у Netflix идут не очень хорошо. Недавно компания Disney объявила, что ее три ведущих потоковых сервиса, Disney Plus, ESPN Plus и Hulu, увеличили свою абонентскую базу до более чем 235 миллионов. До сих пор Netflix был лидером на мировом рынке потокового вещания по количеству подписок. До этого Disney расширилась до 42 стран с помощью потокового сервиса Disney Plus. Disney Plus также расширил свое предложение, представив подписку с поддержкой рекламы.
Disney и Netflix ведут борьбу за зрителей. Оба сервиса работали над недорогими предложениями с поддержкой рекламы, чтобы привлечь потребителей.