BIGME представила обновлённую модификацию электронной книги B6, оснащённую чёрно-белым дисплеем..ю

В линейке ридеров Bigme B6 появилась модификация, оснащенная 6-дюймовой монохромной матрицей с плотностью 212 пикселей на дюйм. Устройство функционирует на базе восьмиядерного процессора под управлением операционной системы Android 14.

Источник изображения: Bigme

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Аппаратная конфигурация включает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Предусмотрена возможность расширения хранилища с помощью карт формата TF объемом до 1 ТБ. Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 2100 мАч.

Источник изображения: Bigme

Корпус ридера обладает габаритами 108 на 149,3 на 6,98 мм при массе 176 г. Для беспроводного соединения используются модуль Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi на частотах 2,4 и 5 ГГц. В оснащение также входят встроенный микрофон и датчик положения.