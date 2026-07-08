Колонка Adol SP103 доступна в трех пастельных цветах

Компания Asus выпустила новую бюджетную беспроводную колонку Adol SP103. Устройство позиционируется как мобильное решение для использования с ноутбуками, компьютерами или проекторами. На старте продаж в Китае модель предлагается по цене 239 юаней, что эквивалентно 35 долларам США .

Акустическая система мощностью 10 Вт состоит из двух полнодиапазонных динамиков с магнитными драйверами и мембраной трекового типа. Аудиосистема работает в широком частотном диапазоне от 50 Гц до 20 кГц. Для беспроводного подключения к источникам звука используется современный модуль Bluetooth 6.0 с радиусом действия до 10 метров.

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Автор изображения: Asus / Adol

Гаджет поддерживает функцию голосовых вызовов и объединение двух колонок в единую стереопару. Также предусмотрена синхронизация сразу нескольких аудиосистем для совместной работы на мероприятиях. Из проводных интерфейсов инженеры установили аналоговый вход AUX и слот для карт памяти формата TF.

Устройство выполнено в корпусе габаритами 180 × 180 × 49 мм и весит 575 граммов. Фронтальная часть новинки закрыта тканевой решеткой высокой плотности. Задняя панель изготовлена из матового металла и оснащена встроенной противоскользящей подставкой для устойчивости на столе.

Автономную работу аудиосистемы обеспечивает литиевый аккумулятор емкостью 2600 мАч. Заряда батареи хватает на 10 часов непрерывного воспроизведения звука при выставленной громкости 70%. При работе на максимальной мощности автономность снижается до 4 часов.

Автор изображения: Asus / Adol

Зарядка аккумулятора осуществляется через стандартный порт USB-C. Для ручного управления режимами на корпусе расположены физические кнопки питания, беспроводного сопряжения и регулировки звука. Модель доступна в трех пастельных расцветках: Iris Purple, Rose Gold Pink и Sage Green.