Модель построена на привычной квадратной платформе DW-5600.

Компания Casio открыла в США прием предварительных заказов на наручные часы G-Shock под индексом DW5600TNT-7, созданные совместно с сеульским брендом уличной одежды thisisneverthat. Новинка выполнена в классическом квадратном корпусе популярной серии DW-5600, но отличается от стандартных версий использованием полупрозрачного полимера для ремешка и безеля. Стоимость устройства на американском рынке составляет 155 долларов.

Источник изображения: Casio

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В часах применен инвертированный жидкокристаллический дисплей со светлыми символами на темном фоне, что формирует контрастную черно-белую цветовую гамму. Фирменные надписи Protection и G-Shock на корпусе обработаны светонакопительным составом, благодаря чему они светятся в темноте. Логотип южнокорейского бренда нанесен на нижнюю часть циферблата, выгравирован на металлической задней крышке и выштампован на тренчике ремешка. Устройство поставляется в специальной фирменной упаковке со стилизованным дизайном.

Источник изображения: Casio

С технической стороны новинка полностью повторяет базовые параметры линейки. Габариты корпуса составляют 48.9 x 42.8 x 13.4 мм при весе 52 грамма, а циферблат защищен минеральным стеклом. Часы имеют стандартную для бренда ударопрочную конструкцию и водонепроницаемость до 200 метров. Функционал модели включает белую светодиодную подсветку с функцией послесвечения, мигающий звуковой будильник, таймер и секундомер. За питание электронных компонентов отвечает батарейка формата CR2016, запаса энергии которой хватает примерно на пять лет работы.