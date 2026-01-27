Клавиатура имеет 75%-ную компоновку и доступна в 7 вариантах.

Компания HP представила линейку механических клавиатур GT75 в форм-факторе 75%. Устройства поддерживают три типа подключения и оснащены боковым многофункциональным поворотным энкодером. Серия включает семь модификаций в ценовом диапазоне от 139 до 329 юаней(~$19/$47).

Технически клавиатуры базируются на Gasket-структуре с использованием печатной платы (PCB) толщиной 1,2 мм с поклавишным вырезом (флекс-каты). В системе подсветки задействованы ARGB-светодиоды с нижним расположением, поддерживающие режим музыкальной синхронизации. В корпусе предусмотрен скрытый отсек для хранения 2,4 ГГц ресивера.

За автономность базовой модели «Sea Salt Star» отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, в то время как остальные версии оснащены батареей на 10 000 мАч. Внутреннее пространство заполнено семью слоями композитных вибро- и шумоизоляционных материалов. Старшие модификации получили карбоновую позиционирующую пластину, а топовая версия «Quantum Silver» выделяется кейкапами с металлической текстурой.