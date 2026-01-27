Вскоре все модели Mate 80 могут снова появиться на полках магазинов

Huawei приступила к масштабированию производства флагманской серии Mate 80, чтобы ликвидировать дефицит, возникший в декабре 2025 года. Согласно данным отраслевых источников, компания увеличивает заказы на выпуск чипсетов серии Kirin 9030 и Kirin 9030 Pro, нехватка которых стала основной причиной пустых складов и задержек поставок старших моделей, включая версию Pro Max.

Автор изображения: Huawei

На текущий момент процесс производства процессоров перешел в стадию «ramp up» (ускоренный набор мощности), что позволит в ближайшее время вернуть всю линейку Mate 80 в розничную продажу. В декабре стабильные продажи сохраняла только базовая модель Mate 80, в то время как старшие модификации имели статус «out of stock» из-за ограниченных партий SoC. Huawei была вынуждена официально продлить сроки доставки заказов на несколько недель.

Несмотря на интенсификацию производства, аналитики указывают на сохранение логистических задержек. По предварительным данным, массовые отгрузки топовых версий Mate 80 могут начаться к 8 февраля 2026 года. Тем не менее, эксперты цепочек поставок полагают, что для полной стабилизации ситуации на рынке и удовлетворения отложенного спроса может потребоваться весь первый квартал 2026 года. Ожидается, что дефицит будет полностью нивелирован в онлайн- и офлайн-каналах к концу февраля.