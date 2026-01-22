Сайт Конференция
Блоги
kefirNET
YouTube разрешит авторам создавать Shorts с собственными ИИ-аватарами
Зрители YouTube Shorts вскоре смогут видеть ИИ-версии своих любимых авторов при просмотре ленты

YouTube внедряет инструменты генеративного ИИ, которые позволят блогерам создавать Shorts с использованием своей цифровой копии. О планах по запуску «AI-двойников» сообщил генеральный директор платформы Нил Мохан (Neal Mohan) в ежегодном письме. По его словам, технология станет инструментом для самовыражения, а не полной заменой реальных авторов.

Помимо ИИ-аватаров, сервис готовит запуск функции создания мини-игр по текстовому промпту и новые инструменты для экспериментов с музыкой. Одновременно с этим YouTube расширяет систему защиты контента: авторы получат инструменты для управления использованием своего образа, а обновленные алгоритмы детекции лиц и голосов помогут выявлять несанкционированные дипфейки и требовать их удаления.

Нил Мохан также подчеркнул, что компания намерена бороться с засильем низкокачественного «ИИ-шлама» (AI slop) в ленте. Для этого YouTube адаптирует свои антиспам-системы, чтобы снизить охваты однотипного и неинформативного контента. Кроме того, в Shorts появятся новые форматы, включая посты с изображениями, которые уже стали популярными на конкурирующих площадках. На текущий момент ежедневные просмотры Shorts составляют в среднем 200 миллиардов.

#youtube #shorts #neal mohan
Источник: techcrunch.com
Сейчас обсуждают

lighteon
10:29
Организации не имеют желания связываться с этим геморроем и поэтому посылают на точку "и краткая" на оси координат X и Y. В России посылать умеют (:
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Обратная Связь
10:20
Я и так знаю, что в течении 7 дней, после подписания бумажек о приёме если через ЕИС. Без ЕИС до 10 рабочих дней. Не вижу проблем вообще.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
10:16
Если государство разработало закон для своих государственных предприятий, то тогда откуда у тебя "принудиловка" вдруг выскочила, "принудили" сами себя и тебя забыли спросить что и как им надо было дел...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Project_Raiden
10:05
просто автор топика любит пользоваться ненадёжными железками + советовать их другим.)
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Иннокентий Васильевич
10:05
Узнай, для начала, как и когда бюджетники оплачивают товар Походу твои поклоннки-плюсометы тоже не в теме
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Павел Ломин
10:00
Не вижу никакого толка от такого закона. Это все - сборка и прочее должно не законом регулироваться а самим рынком. Условия создать не смогли и просто закон сделали. Законы, запреты, принудиловка = вл...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
spoonch
09:55
Купил себе позавчера арку за 25200р карточка огонь супер тихая и холодная по производительности все устраивает
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
Константин Губер
09:31
У меня как раз были и самсунги и китайские хсяоми и htc, из всего этого лучше себя показывают самсунги , через полтора года китайца выкидываешь их был смысл брать когда они в 2 раза дешевле стоили, се...
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
Зю
09:28
Спасибо, хорошая статья. Много всего почерпнул для себя: — современные дистрибутивы жрут ресурсов больше или столько же, сколько и Windows — у половины проблемы уже на стадии установки — Linux д...
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
nonses84
09:28
Самсунг давно уже го..нише. только идиоты берут эту фирму.
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
