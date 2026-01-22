Зрители YouTube Shorts вскоре смогут видеть ИИ-версии своих любимых авторов при просмотре ленты

YouTube внедряет инструменты генеративного ИИ, которые позволят блогерам создавать Shorts с использованием своей цифровой копии. О планах по запуску «AI-двойников» сообщил генеральный директор платформы Нил Мохан (Neal Mohan) в ежегодном письме. По его словам, технология станет инструментом для самовыражения, а не полной заменой реальных авторов.

Помимо ИИ-аватаров, сервис готовит запуск функции создания мини-игр по текстовому промпту и новые инструменты для экспериментов с музыкой. Одновременно с этим YouTube расширяет систему защиты контента: авторы получат инструменты для управления использованием своего образа, а обновленные алгоритмы детекции лиц и голосов помогут выявлять несанкционированные дипфейки и требовать их удаления.

Нил Мохан также подчеркнул, что компания намерена бороться с засильем низкокачественного «ИИ-шлама» (AI slop) в ленте. Для этого YouTube адаптирует свои антиспам-системы, чтобы снизить охваты однотипного и неинформативного контента. Кроме того, в Shorts появятся новые форматы, включая посты с изображениями, которые уже стали популярными на конкурирующих площадках. На текущий момент ежедневные просмотры Shorts составляют в среднем 200 миллиардов.