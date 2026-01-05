На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе компания Samsung Electronics представила модель R95H — 130-дюймовый телевизор с технологией Micro RGB

В рамках выставки CES 2026 компания Samsung Electronics провела презентацию модели R95H — самого большого в истории бренда телевизора, использующего технологию Micro RGB. Устройство диагональю 130 дюймов открывает новый этап в развитии премиального сегмента дисплеев компании, сочетая в себе обновленные архитектурные формы и передовые вычислительные мощности для обработки изображения.

Внешний вид R95H выполнен в соответствии с концепцией Timeless Frame. Дизайн является эволюцией стиля 2013 года и направлен на создание визуального эффекта «парящего» экрана, заключенного в массивную раму, напоминающую окно. Конструкция рамы выполняет не только эстетическую, но и техническую функцию: внутри нее размещена многоканальная аудиосистема. По заявлению инженеров Samsung, звуковое поле было специально откалибровано под масштаб 130-дюймовой панели для достижения максимальной синхронизации аудио и видео.

Техническая составляющая базируется на обновленной матрице Micro RGB, работу которой обеспечивают интеллектуальные процессоры Micro RGB AI Engine Pro и Color Booster Pro. Эти системы используют алгоритмы искусственного интеллекта для динамического управления контрастностью и детализацией в различных сценариях освещения. Дисплей обеспечивает 100-процентный охват широкого цветового пространства BT.2020, что подтверждено сертификацией немецкой ассоциации VDE. Помимо этого, экран оснащен покрытием Glare Free для эффективного подавления бликов без потери глубины черного цвета.

Программная платформа телевизора включает операционную систему с интегрированным голосовым помощником Vision AI Companion и поддержку расширенного динамического диапазона HDR10+ ADVANCED. В прошивку встроены нейросетевые инструменты, такие как Microsoft Copilot и Perplexity для поиска информации, а также специализированные режимы: AI Football Mode Pro для спортивных трансляций и Live Translate для мгновенного перевода. Модель R95H уже доступна для ознакомления в выставочной зоне Samsung на CES 2026, информация о сроках начала массового производства будет озвучена позднее.