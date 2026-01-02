Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Наоки Ёсида подтвердил выход версии Final Fantasy 14 для Nintendo Switch 2
Square Enix выпустит Final Fantasy 14 на Nintendo Switch 2, однако технические ограничения консоли могут повлиять на геймплей

Создатель Final Fantasy 14 Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) подтвердил разработку версии MMORPG для следующей консоли Nintendo. Отвечая на вопросы в новогоднем интервью, он призвал фанатов «ждать новостей», что стало самым определенным подтверждением порта на данный момент. Ранее Ёсида заявлял о желании расширить аудиторию игры за счет пользователей Nintendo и сделать проект доступным для более молодых игроков.

Автор изображения: Square Enix

Несмотря на поддержку технологий апскейлинга (DLSS) в Switch 2, которые упрощают оптимизацию, работа ресурсоемкой MMO на портативном устройстве сопряжена с техническими сложностями. Разработчики отмечают, что консоль может испытывать трудности в процессорозависимых сценариях, таких как рейды или локации с большим скоплением персонажей. В связи с этим игрокам рекомендуется использовать портатив для крафта и сбора ресурсов, тогда как прохождение основного сюжета и сложного контента может остаться приоритетом ПК-версии.

Дополнительными проблемами при портировании являются размер игрового клиента, который после выхода расширения Dawntrail превышает 100 ГБ, и читаемость интерфейса на 7,9-дюймовом экране. На данный момент неизвестно, будет ли версия для Switch 2 полноценным автономным клиентом или станет мобильным дополнением к основным платформам. Сроки официального анонса и выхода игры пока не раскрываются.

#игры #square enix #консоль #switch 2 #final fantasy 14 #компьютерные
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tech4Gamers: Бывший глава Blizzard советует купить PS5 Pro вместо переоцененных портативных консолей
+
Ryzen 5 5600X оказался практически равен Ryzen 7 5700X и Core i5-12400F с DDR5
7
Новая партия танков Т-90А получит улучшенную «Арена-М» с режимом «Антидрон»
3
Linux-дистрибутив CachyOS обошёл Windows 11 по fps в играх на RX 6700 XT при меньшем потреблении ОЗУ
2
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
3
Corsair отменила сделанный пользователем заказ на ПК и подняла его стоимость на $800
+
В МВД перечислили фразы-ловушки, которые мошенники используют для взлома «Госуслуг»
+
ADATA совместно с MSI и Intel выпустит 4-ранговые модули памяти DDR5 объёмом 128 ГБ
+
Кроссоверы Belgee X50 в этом году начнут оснащать четырёхцилиндровыми двигателями
1
На дне пролива Эресунн в Дании обнаружены два затонувших средневековых корабля разных эпох
+
LG анонсировала новые ноутбуки Gram с корпусом из аэрокосмического сплава и поддержкой Copilot+
+
Телескоп Webb подтвердил наличие атмосферы у экзопланеты TOI-561 b
+
Сотни немецких компаний не хотят уходить из России из-за высокого риска больших финансовых потерь
+
Появились первые фотографии видеокарты MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER для оверклокеров
1
В России с 1 января вступили в силу новые дорожные знаки
+
Европейские дистрибьюторы ограничивают продажи видеокарт RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090
+
ВВС США нанесли серию авиаударов по Каракасу в Венесуэле
71
Автор Bright Memory Infinite анонсировал экшен с уникальным историческим сеттингом и мощной графикой
+
Астрономы зафиксировали рекордный семичасовой гамма-всплеск GRB 250702B
+
МРОТ в России вырос на 20,7% и достиг отметки в 27 093 рубля
1

Популярные статьи

Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
14
Почему CachyOS — непригодный для использования Linux
19
Субъективный топ лучших боевиков с драматической линией
2
Сборка игрового ПК за 25 000 рублей с поддержкой трассировки лучей и процессором Core i7
2

Сейчас обсуждают

eai
12:16
Отступники - это голливудский ремейк китайского фильма, а не самостоятельное кино.
Субъективный топ лучших боевиков с драматической линией
Никита Абсалямов
12:06
А вы смешной... продолжайте...
Сборка игрового ПК за 25 000 рублей с поддержкой трассировки лучей и процессором Core i7
RandomXP
11:53
А зачем это нужно, если в России есть несколько сервисов облачного гейминга, где за 19 р в час можно арендовать компьютер с Ryzen 7600 и 5060 Ti 16GB ?
Сборка игрового ПК за 25 000 рублей с поддержкой трассировки лучей и процессором Core i7
Дима Асанов
11:23
Сфигали он самый культовый? Фоллаут лондон собрал реакцию даже более противоречивую, чем четверка на релизе. В него почти никто не играл. Цветокор дно, дизайн уровней дно, квесты дно, мне от одного ро...
Создатель Fallout заявил, что никогда не играл в самый главный культовый мод Fallout: London
Толик_21
11:21
Нужно попросить чтоб психиатры тебе увеличили дозу галоперидола
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Владимир
11:14
Муж пришёл защищать?
Итоги ПК-индустрии 2025 года и прогнозы на 2026 год
Desmois
11:07
Бункер под Кремлём начали углублять... Ну так, на всякий случай...
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
222
10:58
а что там с твоими хвостатыми сородичами из зверополиса?
«Чебурашка 2» установил рекорд в российском прокате по предварительным продажам билетов
MrPegge
10:57
А свой-буржуинский Путин получил очередной Белый Крест Предателя Nной степени.
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Desmois
10:48
Заявление для галочки.. Венесуэлу просрал.. Иран просрут со дня на день.. Про Сирию молчу.. Не за горами и Ким.. А кто остался???... Батька при первом шухере повернётся жопой.. Факт..
Дональд Трамп официально подтвердил захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter