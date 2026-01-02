Создатель Final Fantasy 14 Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) подтвердил разработку версии MMORPG для следующей консоли Nintendo. Отвечая на вопросы в новогоднем интервью, он призвал фанатов «ждать новостей», что стало самым определенным подтверждением порта на данный момент. Ранее Ёсида заявлял о желании расширить аудиторию игры за счет пользователей Nintendo и сделать проект доступным для более молодых игроков.
Несмотря на поддержку технологий апскейлинга (DLSS) в Switch 2, которые упрощают оптимизацию, работа ресурсоемкой MMO на портативном устройстве сопряжена с техническими сложностями. Разработчики отмечают, что консоль может испытывать трудности в процессорозависимых сценариях, таких как рейды или локации с большим скоплением персонажей. В связи с этим игрокам рекомендуется использовать портатив для крафта и сбора ресурсов, тогда как прохождение основного сюжета и сложного контента может остаться приоритетом ПК-версии.
Дополнительными проблемами при портировании являются размер игрового клиента, который после выхода расширения Dawntrail превышает 100 ГБ, и читаемость интерфейса на 7,9-дюймовом экране. На данный момент неизвестно, будет ли версия для Switch 2 полноценным автономным клиентом или станет мобильным дополнением к основным платформам. Сроки официального анонса и выхода игры пока не раскрываются.