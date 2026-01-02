Square Enix выпустит Final Fantasy 14 на Nintendo Switch 2, однако технические ограничения консоли могут повлиять на геймплей

Создатель Final Fantasy 14 Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) подтвердил разработку версии MMORPG для следующей консоли Nintendo. Отвечая на вопросы в новогоднем интервью, он призвал фанатов «ждать новостей», что стало самым определенным подтверждением порта на данный момент. Ранее Ёсида заявлял о желании расширить аудиторию игры за счет пользователей Nintendo и сделать проект доступным для более молодых игроков.

Автор изображения: Square Enix

Несмотря на поддержку технологий апскейлинга (DLSS) в Switch 2, которые упрощают оптимизацию, работа ресурсоемкой MMO на портативном устройстве сопряжена с техническими сложностями. Разработчики отмечают, что консоль может испытывать трудности в процессорозависимых сценариях, таких как рейды или локации с большим скоплением персонажей. В связи с этим игрокам рекомендуется использовать портатив для крафта и сбора ресурсов, тогда как прохождение основного сюжета и сложного контента может остаться приоритетом ПК-версии.

Дополнительными проблемами при портировании являются размер игрового клиента, который после выхода расширения Dawntrail превышает 100 ГБ, и читаемость интерфейса на 7,9-дюймовом экране. На данный момент неизвестно, будет ли версия для Switch 2 полноценным автономным клиентом или станет мобильным дополнением к основным платформам. Сроки официального анонса и выхода игры пока не раскрываются.