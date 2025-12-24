Модель является развитием предыдущей версии B850M PRO DARK и получила ряд ключевых технических обновлений

Бренд MaxSun официально анонсировал новую материнскую плату Terminator MS-Terminator B850M PRO II WIFI7. Модель является развитием предыдущей версии B850M PRO DARK и получила ряд ключевых технических обновлений, направленных на повышение скорости беспроводной связи и работы накопителей. Основным отличием стала интеграция сетевого адаптера MediaTek MT7925, который обеспечивает поддержку стандарта Wi-Fi 7 (160 МГц).

Разработчики также модернизировали дисковую подсистему: один из слотов M.2 PCIe 4.0 был обновлен с двух до четырех линий (x4), что существенно увеличивает пропускную способность для SSD-накопителей. Визуально новинка отличается измененным дизайном декоративных элементов на радиаторах, которые теперь выполнены в едином стиле.

Техническая база платы включает 8-слойную печатную плату и 15-фазную систему питания по схеме 12+2+1. Устройство поддерживает разгон оперативной памяти до 9000 МТ/с и оснащено проводным сетевым контроллером на 2,5 Гбит/с. Для подключения периферии предусмотрены порты USB-C со скоростью 10 Гбит/с на передней и задней панелях, а также два разъема PCIe и три слота для накопителей формата M.2.