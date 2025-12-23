Представлен компактный ридер Bigme B751CS с поддержкой стилуса

Компания BIGME начала продажи цветного электронного ридера Mini Office Notebook B751C S на платформе JD.com. Рекомендованная цена устройства составляет примерно 19 000 российских рублей.

Модель выполнена в белом корпусе, его толщина — 7 мм, вес — 220 г. Экран — 7-дюймовая цветная панель цветной дисплей E-Ink с частотой обновления 30 Гц. Разрешение составляет 1264×1680 (300 PPI) в чёрно-белом режиме и 632×840 (150 PPI) в цветном. Поддерживается стилус с чувствительностью к давлению до 4096 уровней и сенсорные кнопки перелистывания страниц.

Электронная книга оснащена восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 1 ТБ через карту памяти формата TF. Установлена операционная система Android 14. Устройство поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, оснащено одним микрофоном, одним динамиком и датчиком гравитации. Ёмкость аккумулятора — 3050 мА·ч. Габариты корпуса — 136,2 × 155,7 × 7,0 мм.