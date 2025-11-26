Устройство с интерфейсом PCIe поддерживает горячую замену и обеспечивает скорость передачи данных до 8 ГБ/с.

Компания Lexar официально представила AI Storage Core — первую в индустрии карту памяти с функцией горячей замены, разработанную на шине PCIe. Устройство сочетает компактные размеры с высокой производительностью для задач искусственного интеллекта.

AI Storage Core внешне напоминает формат M.2 2230 SSD, но имеет принципиальные конструктивные отличия. Новинка использует золотые контакты для передачи данных и питания. Габариты устройства составляют 22,9 × 28,5 мм при максимальной ёмкости 4 ТБ.

Технические характеристики включают скорость чтения и записи до 8 ГБ/с за счёт поддержки интерфейсов PCIe 4.0×4 или PCIe 5.0×2. Память выполнена по технологии интегрированной упаковки, обеспечивающей защиту от влаги, пыли, ударов и электромагнитного излучения. В будущем в линейке появятся промышленные версии с рабочим диапазоном температур от минус 40 до плюс 85 градусов Цельсия.

Компания позиционирует новинку как решение для ИИ-персональных компьютеров, игровых консолей, фотографического оборудования, систем вождения и робототехники. По заявлению Lexar, устройство обеспечивает скорости последовательного чтения и записи, значительно превышающие показатели традиционных карт памяти, а также высокую производительность случайного доступа (IOPS).

В перспективе разработчики намерены оптимизировать обработку 512-байтовых блоков ввода-вывода для ИИ-моделей и улучшить механизмы взаимодействия с хост-системами на уровне SLC Boost и кэширования чтения, что повысит эффективность обработки задач вроде загрузки больших языковых моделей и генерации изображений в реальном времени.