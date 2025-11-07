ROG Nightmare 98 HE оснащена встроенным OLED-экраном, поддерживает три режима подключения и отличается богатой комплектацией

Компания ASUS запустила продажи новой механической клавиатуры ROG Nightmare 98HE с магнитными переключателями. Устройство доступно в двух цветовых вариантах — Midnight Black и Moonlight White. Рекомендованная цена составляет 2399 юаней(~$211).

Клавиатура выполнена в 98-процентной раскладке и оснащена магнитными переключателями второго поколения ROG HFX V2 с точностью позиционирования 0,01 мм. В конструкции применены новая Gasket-структура и шестислойная система шумоподавления. Для точного срабатывания используются датчики Холла, а все клавиши поддерживают горячую замену.

Корпус устройства дополнен алюминиевой верхней крышкой, 1,47-дюймовым цветным OLED-дисплеем с возможностью кастомизации анимаций, трёхпозиционным вращающимся регулятором и боковыми функциональными кнопками.

Новинка поддерживает тройной режим подключения — через 2,4 ГГц, Bluetooth и USB, а также обеспечивает частоту опроса до 8000 Гц. Среди дополнительных функций — RGB-подсветка, фирменные клавиши с дизайном ROG и съёмная силиконовая подложка для рук.

Клавиатура, по словам ASUS, ориентирована на геймеров, ценящих точность и надёжность в управлении.