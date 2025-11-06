Huawei Watch Ultimate 2 ещё не поступили в продажу, но компания уже подтвердила их скорый выход в видео о Mate 70 Air

В ходе официальной презентации смартфона Mate 70 Air компания Huawei косвенно подтвердила скорый запуск умных часов Watch Ultimate 2 на китайском рынке. На видео, где председатель подразделения Huawei Consumer Business Ричард Ю (Richard Yu) представил новый смартфон и открыл предзаказы на него, на запястье топ-менеджера были замечены часы Watch Ultimate 2.

Модель демонстрирует фирменный двухцветный циферблат в сине-белых тонах и спортивный ремешок с контрастным дизайном — чёрные края сочетаются с белой центральной частью. Хотя Ю не демонстрировал функционал устройства во время презентации, сам факт ношения часов указывает на подготовку к официальной локальной продаже.

Globally Watch Ultimate 2 уже доступны и позиционируются как флагманские носимые устройства с уникальными возможностями. Они поддерживают подводную связь и погружение на глубину до 150 метров, включая функцию экстренного вызова SOS непосредственно под водой.

Перед выходом на родной рынок Huawei дорабатывает модель, добавляя эксклюзивные функции для китайских пользователей. Среди обновлений — спутниковая связь, управление камерой смартфона с помощью жестов, новый фиолетовый цвет корпуса, расширенные возможности голосового помощника Celia и операционная система HarmonyOS 6.0.

По предварительным данным, локальная версия Watch Ultimate 2 будет представлена одновременно с серией смартфонов Mate 80. Детали о сроках запуска и полном перечне спецификаций для китайского рынка будут объявлены позднее.