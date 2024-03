Случай с Yuzu, самой популярной программой-эмулятором для Nintendo Switch, является лишь самым последним делом, на которое Nintendo потратила больше всего средств.

Помимо того, что Nintendo начала публичную судебную тяжбу, о которой мы рассказывали на прошлой неделе, она также подготовилась к ней, предоставив впечатляющую серию исследований и данных.

Представители дома Киото вступили в противостояние с Yuzu, заявив, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom потеряла бы не менее миллиона проданных копий именно из-за эмулятора, который способствовал распространению печально известной пиратской копии игры, выпущенной более чем за неделю до релиза.

Компания Tropic Haze, создатель эмулятора Yuzu, достигла соглашения с Nintendo о денежной компенсации. Согласно решению окружного суда Род-Айленда, Tropic Haze было запрещено предлагать или продавать Yuzu или любой его исходный код в будущем. Ее членам также запрещено создавать в будущем программное обеспечение, обходящее техническую защиту Nintendo, а Tropic Haze должна передать все домены веб-сайтов и информацию, связанную с ее эмулятором.

Кроме того, Tropic Haze должна будет выплатить Nintendo 2,4 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный Yuzu. Надо сказать, что приговор не стал неожиданностью. Компания из Киото всегда выигрывала подобные дела и в других случаях, и на этот раз трудно было представить себе другой исход, со всеми вытекающими отсюда соображениями.

Тема эмуляции очень сложна, потому что живет в серой зоне. На бумаге сам эмулятор как программное обеспечение не является незаконным, наоборот. По закону можно использовать эмулятор, если у вас есть оригинальная копия видеоигры, но неизбежно, что вышеупомянутое программное обеспечение явно способствует распространению нелегальных копий вышеупомянутого.

Однако эмуляция - это, по сути, единственный способ сохранить видеоигры до того, как они окажутся в забвении, как показало недавнее тревожное исследование, посвященное исчезновению "классических" видеоигр.