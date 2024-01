Официальный X*-аккаунт Xbox от Microsoft сообщил об интересной линейке игр, которые появятся в популярном сервисе Game Pass в начале 2024 года.

Скриншот

Официальный X*-аккаунт(бывший Twitter) Xbox от Microsoft сообщил об интересной линейке игр, которые появятся в популярном сервисе Game Pass в начале 2024 года. Анонс, сделанный 3 января 2024 года, обещает разнообразные игры, охватывающие различные жанры и платформы, включая консоли, ПК и облачные игры.

В список грядущих дополнений Game Pass вошли "'Close to the Sun'", которая уже доступна на консолях, ПК и в облаке; "The Sinking City", выходящая на Xbox Series X|S, ПК и в облаке 4 января; "Vampire: The Masquerade - Swansong", которая появится на консолях и ПК 9 января; "Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids DLC", выходящее на консолях и ПК 9 января; "We Happy Few", присоединяющееся к сервису 11 января для консолей, ПК и облака; "Super Mega Baseball 4", также выходящее 11 января для консолей, ПК и облака; "Resident Evil 2: Remake", запланированное к выходу на консолях и ПК 16 января; и "The Last of Us Part I", выходящее на консолях 16 января.

Скриншот





Примечательно, что "Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids DLC" - это расширение для популярного приключенческого экшена "Assassin's Creed Valhalla", вышедшего в ноябре 2020 года. Игра рассказывает историю Эйвора, который ищет славы в боях и завоеваниях. Игра доступна для Windows PC в Ubisoft Store и Epic Games Store, а также для консолей, таких как Xbox One, Xbox Series X/S и PlayStation 4.





Еще одно долгожданное дополнение к линейке Game Pass - "Resident Evil 2: Remake", ремейк классической игры в жанре survival horror "Resident Evil 2". Разработанная и изданная компанией Capcom, эта версия использует тот же движок RE Engine, что и в "Resident Evil 7", и отличается улучшенной графикой, звуковыми эффектами и новой перспективой камеры через плечо. Она была выпущена для Windows PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch в январе 2019 года.





В целом, сервис Xbox Game Pass от Microsoft продолжает предлагать впечатляющий выбор высококачественных игр для различных жанров и платформ. С учетом последнего анонса подписчики могут рассчитывать на то, что в начале 2024 года их ждет еще больше игр.