Компания подкрепила свои слова тестами.

Похоже, специалисты AMD решили подхватить эстафету у исследователей ресурса Hardware Unboxed, которые чуть ранее сравнили возможности GeForce RTX 3070, наделённой 8 Гбайт видеопамяти, с Radeon RX 6800 с 16 Гбайт «на борту», выяснив, что в целом ряде современных игр скромного объёма видеобуфера модели NVIDIA уже не хватает: как сообщает ресурс Wccftech, в своём блоге представители «красной команды» наглядно продемонстрировали, что видеопамяти много не бывает.

По словам AMD, современные игры требуют от видеокарт всё больших объёмов видеобуфера, что связано в том числе с текстурами высокого качества и применяемыми технологиями, поэтому для новой геймерской сборки, рассчитанной на обеспечение качественного игрового процесса при высоких разрешениях видеокарта с солидным количеством памяти настоятельно рекомендуется: например, пиковое потребление видеопамяти в тайтле The Last of Us Part I в 4K составляет 11.2 Гбайт, а в Hogwarts Legacy и Resident Evil 4 с задействованием трассировки лучей требуется уже до 15.5 и 17.5 Гбайт.

При этом отмечается, что даже в разрешении 1080p в представленных играх рекомендуется использовать видеокарту, снабжённую как минимум 8 Гбайт памяти, в то время как в 1440p и 4K советуется задействовать модели с 12 и 16 Гбайт соответственно.

Непосредственное сравнение моделей AMD серии Radeon RX 6000 с их конкурентками из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 30 показало сильные стороны видеокарт «красной команды»: так, Radeon RX 6800 XT на фоне GeForce RTX 3070 Ti до 39 % быстрее в играх и предлагает вдвое больше памяти, а RX 6950 XT обеспечивает до 31 % более высокий fps по сравнению с показателями RTX 3080, при этом имея на 60 % больший видеобуфер.

Не забыла AMD и о своих текущих моделях, сравнив их с представительницами RTX 40: топовая Radeon RX 7900 XTX оказалась на 50 % выгоднее RTX 4080 в разрезе объёма видеопамяти, в среднем превосходя соперницу на 7.6 % по fps, а RX 7900 XT выглядит предпочтительнее RTX 4070 Ti, предлагая на 67 % больше памяти при среднем выигрыше в 10.1 % по значению кадровой частоты.

Источник изображений: AMD

При этом ценники моделей от AMD, исходя из представленных слайдов, также ощутимо ниже по сравнению с предложениями NVIDIA.

Вероятно, поднятые представителями «красной команды» вопросы касательно необходимости оснащения современных моделей графических адаптеров видеобуферами достаточных размеров найдут отклик в сердцах ряда геймеров, тем более, что с учётом растущих требований покупка модели с большим объёмом видеопамяти станет и заделом на будущее, позволив сэкономить.