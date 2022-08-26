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Intel показала работу технологии XeSS на видеокарте Arc A770 в играх — fps выше более чем в 2 раза
Снабдить новой технологией на первых порах планируется более двух десятков игр.
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Выпуск дискретных графических адаптеров под брендом Arc поставил перед инженерами Intel сразу несколько задач: не ударить в грязь лицом в «железной» составляющей и предоставить геймерам ряд возможностей, позволяющих повысить уровень быстродействия в играх и улучшить качество игрового процесса.

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Источник изображения: Intel

Одним из таких нововведений должна стать технология масштабирования Xe Super Sampling (XeSS), разрабатываемая инженерами Intel с оглядкой на существующие решения от AMD и NVIDIA: разработка «синей команды» имеет схожие принципы работы, масштабируя изображение низкого разрешения в более высокое с задействованием ИИ с последующим выводом его на экран.

Как объясняет представитель Intel, слова которого приводит ресурс Wccftech, это становится возможным благодаря применению специальных моделей, использующих входные данные из векторов движения и истории кадров, что позволяет преобразовывать кадры низкого разрешения в «картину», характеризующуюся более высоким разрешением при практически идентичном или даже лучшем качестве по сравнению с оригиналом.

При этом технология масштабирования Intel XeSS задействует матричные XMX-движки, которыми снабжены графические адаптеры Arc, и предлагает целых четыре пресета: режим «Ультра качество», как можно догадаться, обеспечит наилучшее качество изображения, «Производительность» повысит значение fps до максимально возможного, а «Качество» и «Сбалансированный» будут представлять «золотую середину».

Изучить изменение кадровой частоты можно на примере тайтла Shadow of The Tomb Raider, запущенного в разрешении 1440p при максимальных настройках качества графики и активированной технологией трассировки лучей: в оригинале средний показатель кадровой частоты составлял 46 fps, в режиме «Ультра качество» повысился до 57 fps, пресет «Качество» обеспечил 69 fps, а режимы «Сбалансированный» и «Производительность» позволили наслаждаться игрой при 77 и 87 fps соответственно.

Кроме того, специалисты Intel протестировали свою топовую игровую модель в лице Arc A770 в ряде игровых приложений в разрешении 1440p при максимальных настройках качества графики с активированной технологией трассировки лучей, где это возможно, задействуя режимы «Сбалансированный» и «Производительность»: при активации первого пресета прирост быстродействия варьировался от 26 до 75 %, а благодаря второму уровень производительности повысился на 37-111 %.

Источник изображений: Wccftech, Intel

При этом снабдить технологий XeSS в обозримом будущем планируется около двух десятков игр, в том числе Call of Duty: Modern Warfare II, Hitman III, Death Stranding: Director's Cut, Shadow of The Tomb Raider и ряд других.

Сообщается, что инструменты XeSS будут доступны для всех разработчиков, предоставляя возможность лёгкой интеграции технологии в игровые приложения. Кроме того, специалисты Intel работают совместно с создателями популярных тестовых пакетов 3DMark, в скором времени собираясь представить на суд компьютерной общественности новый инструмент, позволяющий оценить все прелести технологии XeSS, причём сделать это смогут не только владельцы видеокарт «синей команды», но и обладатели видеоадаптеров с поддержкой HLSL Shader Model 6.

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Ожидается, что официальный анонс графических адаптеров Intel под брендом Arc состоится уже через несколько недель — именно тогда компания поделится с публикой информацией касательно характеристик и стоимости предстоящих новинок.

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#intel #arc a770 #xess
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