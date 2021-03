Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, в скором будущем Intel представит на суд компьютерной общественности не только настольные процессоры семейства Rocket Lake-S, но и обновлённые модели поколения Comet Lake-S Refresh, призванные составить конкуренцию доступным продуктам AMD в нижнем ценовом сегменте.

Впрочем, некоторые модели уже вовсю продаются в ряде онлайн-магазинов: так, несколько владельцев новеньких Core i7-11700K уже продемонстрировали достижения новинки в ряде бенчмарков, а также протестировали новый CPU в нескольких популярных играх, а главным действующим лицом данного материала стал бюджетный экземпляр Intel в лице Core i3-10105F, который специалист YouTube-канала Loki's Tech решил столкнуть с недорогой моделью AMD Ryzen 3 3100.

Настольный процессор Intel Core i3-10105F семейства Comet Lake-S Refresh, как и его предшественник в лице Core i3-10100F, наделён 4 ядрами с поддержкой гиперпоточности, отличающимися слегка повышенными частотными характеристиками — новинка функционирует на базовой частоте в 3,7 ГГц с повышением до 4,4 ГГц в максимальном режиме.

Модель конкурирующей стороны, AMD Ryzen 3 3100, получила аналогичное количество ядер с частотной формулой 3,6/3,9 ГГц, но, в отличие от своего старшего собрата, Ryzen 3 3300X, основана на двух CCX-комплексах, что может негативно влиять на межъядерные задержки.

Помимо исследуемых процессоров, тестовые стенды Intel и AMD имели в своём распоряжении системные платы B560M Pro4/ac и B550M Pro4 производства ASRock, а также два модуля оперативной памяти Kingston HyperX FURY DDR4-3200 общим объёмом в 16 Гбайт и видеокарту GeForce RTX 3070 GAMING OC от GIGABYTE.

Результаты тестирования в семи популярных игровых приложениях в разрешении 1080p продемонстрировали безоговорочное превосходство Core i3-10100F над Ryzen 3 3100 на стоковых частотах и в разгоне до 4,2 ГГц: преимущество новинки над соперником в World War Z составило 3.8/1.9 %, в Wolfenstein: Youngblood — 10.0/6.4 %, в Assassin's Creed Valhalla — 6.5/5.1 %, в Assassin's Creed Odyssey — 5.3/4.0 %, в Gears 5 – 18.0/13.6 %, в Horizon Zero Dawn — 32.9/26.5 %, а в Shadow of the Tomb Raider — 16.3/6.5 %.

Таким образом, новая модель Intel в лице Core i3-10105F выглядит весьма неплохим бюджетным решением для нетребовательных геймеров. При этом новинка обошлась специалисту в $89, в то время как за Ryzen 3 3100 в настоящий момент попросят $125.