Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недавний дебют «первопроходца» графических продуктов NVIDIA поколения Ampere в лице GeForce RTX 3080 стал нарушителем спокойствия компьютерного сообщества: множество энтузиастов толпятся возле стен магазинов или штурмуют сайты онлайн-площадок в надежде заполучить желанную видеокарту, а те счастливчики, в руках которых заветный видеоадаптер уже оказался, вовсю тестируют новинку, придумывая ей новые испытания.

реклама

Специалисты ресурса TechSpot, следуя за трендом, решили протестировать новенькую NVIDIA GeForce RTX 3080 в паре с топовыми продуктами Intel и AMD, а именно Ryzen 9 3950X и Core i9-10900K. Кроме того, тестовые системы получили четыре модуля оперативной памяти DDR4-3200 (CL14).

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Как известно, новые графические продукты NVIDIA серии GeForce RTX 30 получили поддержку интерфейса PCIe 4.0, поэтому исследователи поставили перед собой цель проверить, поможет ли это флагманскому процессору AMD обогнать топовый CPU Intel, поддерживающий лишь PCIe версии 3.0.

Что ж, результаты тестов продемонстрировали, что чуда не случилось, и процессор Core i9-10900K по-прежнему является лидером в игровом сегменте, однако с увеличением разрешения отрыв в большинстве игр существенно уменьшается или вовсе отсутствует: так, в тайтлах F1 2020, Rainbow Six Siege, Doom Eternal, Resident Evil 3, Assassin’s Creed Odyssey, Wolfenstein: Youngblood и Shadow of the Tomb Raider при разрешении 1440p и 4K разницы между процессорами Intel и AMD в разрезе значений среднего fps и 1 % практически не наблюдалось.

реклама

реклама

реклама

В игровых приложениях Horizon Zero Dawn, Death Stranding и World War Z наблюдалось незначительное отставание продукта «красной команды» от своего конкурента в 1440p — от 3 до 6 %, в то же время показатели в 4K были почти идентичны.

Даже «измерения» в тайтлах Hitman 2, Metro Exodus, Gears 5 и Microsoft Flight Simulator 2020, «невзлюбивших» Ryzen 9 3950X, в результате чего CPU от AMD продемонстрировал достаточно низкую производительность по сравнению с процессором от Intel при разрешении 1440p , что вылилось в разрыв около 10-26 % в зависимости от игры, показали практически равный результат в 4K.

Если же кто-то из счастливых обладателей топового процессора и новенькой GeForce RTX 3080 рискнёт играть в разрешении 1080p, то выбор очевиден: при незначительном преимуществе в Wolfenstein: Youngblood, World War Z, Shadow of the Tomb Raider и паритете в Assassin’s Creed Odyssey процессор Ryzen 9 3950X ощутимо проигрывает Core i9-10900K в остальных игровых приложениях.

Взглянув на итоговый результат, основанный на «замерах» в 14 тайтлах, можно убедиться, что в 4K флагманские процессоры AMD и Intel идут вровень, в то время как при разрешении 1440p и 1080p продукт «красной команды» уступает своему оппоненту 5 и 9 % по параметру среднего fps, а также 4 и 8 % по значению 1 % соответственно.

Источник изображений: TechSpot

Таким образом, даже поддержка PCIe 4.0 не помогла Ryzen 9 3950X отобрать корону у Core i9-10900K, впрочем, требовательные геймеры, предпочитающие играть в разрешение 4K, не ощутят никакой разницы.