Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K в паре с NVIDIA GeForce RTX 3080 поборолись за звание игрового короля в тестировании TechSpot

[ ] для раздела Блоги
11
<b>!!! 2080 Ti Zotac AMP за КОПЕЙКИ в Регарде !!!</b>
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Недавний дебют «первопроходца» графических продуктов NVIDIA поколения Ampere в лице GeForce RTX 3080 стал нарушителем спокойствия компьютерного сообщества: множество энтузиастов толпятся возле стен магазинов или штурмуют сайты онлайн-площадок в надежде заполучить желанную видеокарту, а те счастливчики, в руках которых заветный видеоадаптер уже оказался, вовсю тестируют новинку, придумывая ей новые испытания.

реклама

Специалисты ресурса TechSpot, следуя за трендом, решили протестировать новенькую NVIDIA GeForce RTX 3080 в паре с топовыми продуктами Intel и AMD, а именно Ryzen 9 3950X и Core i9-10900K. Кроме того, тестовые системы получили четыре модуля оперативной памяти DDR4-3200 (CL14).

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Как известно, новые графические продукты NVIDIA серии GeForce RTX 30 получили поддержку интерфейса PCIe 4.0, поэтому исследователи поставили перед собой цель проверить, поможет ли это флагманскому процессору AMD обогнать топовый CPU Intel, поддерживающий лишь PCIe версии 3.0.

Что ж, результаты тестов продемонстрировали, что чуда не случилось, и процессор Core i9-10900K по-прежнему является лидером в игровом сегменте, однако с увеличением разрешения отрыв в большинстве игр существенно уменьшается или вовсе отсутствует: так, в тайтлах F1 2020, Rainbow Six Siege, Doom Eternal, Resident Evil 3, Assassin’s Creed Odyssey, Wolfenstein: Youngblood и Shadow of the Tomb Raider при разрешении 1440p и 4K разницы между процессорами Intel и AMD в разрезе значений  среднего fps и 1 % практически не наблюдалось.

реклама

реклама

реклама

В игровых приложениях Horizon Zero Dawn, Death Stranding и World War Z наблюдалось незначительное отставание продукта «красной команды» от своего конкурента в 1440p — от 3 до 6 %, в то же время показатели в 4K были почти идентичны.

Даже «измерения» в тайтлах Hitman 2, Metro Exodus, Gears 5 и Microsoft Flight Simulator 2020, «невзлюбивших» Ryzen 9 3950X, в результате чего CPU от AMD продемонстрировал достаточно низкую производительность по сравнению с процессором от Intel при разрешении 1440p , что вылилось в разрыв около 10-26 % в зависимости от игры, показали практически равный результат в 4K.

Если же кто-то из счастливых обладателей топового процессора и новенькой GeForce RTX 3080 рискнёт играть в разрешении 1080p, то выбор очевиден: при незначительном преимуществе в Wolfenstein: Youngblood, World War Z, Shadow of the Tomb Raider и паритете в Assassin’s Creed Odyssey процессор Ryzen 9 3950X ощутимо проигрывает Core i9-10900K в остальных игровых приложениях.

Взглянув на итоговый результат, основанный на «замерах» в 14 тайтлах, можно убедиться, что в 4K флагманские процессоры AMD и Intel идут вровень, в то время как при разрешении 1440p и 1080p продукт «красной команды» уступает своему оппоненту 5 и 9 % по параметру среднего fps, а также 4 и 8 % по значению 1 % соответственно.

Источник изображений: TechSpot

Таким образом, даже поддержка PCIe 4.0 не помогла Ryzen 9 3950X отобрать корону у Core i9-10900K, впрочем, требовательные геймеры, предпочитающие играть в разрешение 4K, не ощутят никакой разницы.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia geforce rtx 3080 core i9-10900k ryzen 9 3950x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
11
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
19
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
39
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
16
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
210
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
113
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 210
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GTA 6 была красочно анонсирована в конце презентации PS5 – новая концепция от пользователей выглядит очень реалистично
16
Популярный смартфон Xiaomi 2017 года получил стабильную прошивку MIUI 12 от 21 сентября 2020 года
5
Huawei P30 Pro подешевел на 480 долларов – лучший камерофон 2019 года с сервисами Google по низкой цене
2
Цена Huawei P40 Pro упала на 430 долларов – Kirin 990 5G, профессиональная 50-Мп камера, NFC, 90-Гц дисплей и ёмкий аккумулятор
5
Стали известны технические характеристики видеокарты Radeon RX 6700 XT – 2 560 ядер, 40 вычислительных блоков и небольшая площадь GPU
40
Российские цены на флагманские видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко пошли вниз – скидки доходят до 30 000 рублей
8
HUAWEI выпустила стабильную российскую прошивку EMUI 11 на 22 популярных смартфона 2019-2020-х годов – список и набор в группу тестирования
+
Ryzen 9 3900X против Ryzen 5 3600X – выясняем, сколько fps принесёт переплата в 250 долларов за 12-ядерный процессор по мнению Benchmark
18
Xiaomi Mi Note 10 Lite подешевел на 215 долларов – Snapdragon 730G, качественный дисплей OLED, 64 Мп-камера NFC и аккумулятор на 5260 мА*ч по низкой цене
4
Названы реальные системные требования Cyberpunk 2077 – нескромные аппетиты и флагманская GeForce RTX 3080
16
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 135 долларов – NFC, игровой процессор, 64-Мп камера и ёмкий аккумулятор по лучшей цене
2
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
649
Не все так гладко с RTX 3080 FE - рабочая температура в играх превышает 100 градусов
38
Xiaomi сообщила о полной приостановке выпуска прошивки MIUI 12 на десятки смартфонов – причины и сроки возобновления рассылки
2
11 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
2
Realme X3 SuperZoom резко подешевел – Snapdragon 855+, 120-Гц экран, 64-Мп камера с 60x зумом, аккумулятор на 4200 мА*ч и NFC со скидкой 140 долларов
2
Видеокарты GeForce RTX 2080 Ti резко упали в цене – модели MSI, Gigabyte и Zotac со скидкой до 22 000 рублей
9
RADEON 20.9.1 изобилует багами
85
Самые продаваемые смартфоны Xiaomi 2019-2020-х годов начали получать MIUI 12 – список и сроки выхода глобальной и российской прошивки
+
Закон Хуанга – новый закон Мура: глава NVIDIA опровергает постулат, высказанный более 50 лет назад
27

Популярные статьи

NVIDIA замедляет старые видеокарты в новых драйверах - проверяем популярную теорию на практике
174
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
98
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
54
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
11
Необычные материнские платы - двухпроцессорные, яркие расцветки, мощные и миниатюрные и многие другие
17
Необычные материнские платы - яркие цвета, встроенный процессор, большие радиаторы и многое другое
10
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
8
Ретроверсус — Radeon HD 2900 XT (R600) vs. GeForce 8800 GTS (G80)
39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Mini
19
Тест термопасты Thermagic ZF-12 - выскочка из Китая
44

Сейчас обсуждают

MaTpOc12
19:49
Zelot, где сроки?
Крупный партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб и GeForce RTX 3070 Super 16 Гб – подробности и сроки поступления в продажу
omoikane
19:48
все фолычи начиная с 3 говнецо средней паршивости. Играть можно, но ничего особенного. Если вы про 2той то да. Нью вегас не считаю, но и там кучу спорных моментов(как по мне очень много клеше и изъезж...
Аналитики SuperData рассказали об успехах PC-версий Horizon Zero Dawn и Fall Guys
wwr222
19:47
ФХ-уже ничем не заменишь.Надо всю платформу менять. Интелы поколения Санди-Хасвелл можно на Зеоны сменить.Но называть это "огонь" не стоит.Будет лучше несомненно.Тут все от кошелька зависит. Кому 1090...
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
Roadrunneer
19:43
Сеня больше курс напрягает. Я не понимаю чего все так страдают. Единственная игра на ближайший год способная обнулить rtx 20xx так чтобы было неуютно это панк 2077 ( как это было с Ведьмаком). Живём с...
Стали известны технические характеристики видеокарты Radeon RX 6700 XT – 2 560 ядер, 40 вычислительных блоков и небольшая площадь GPU
omoikane
19:42
арк и на пк отстойно выглядит и оптимизирован так же :D Это порт с ПК. Как в это уг вообще играть можно, хотя о вкусах не спорят :D Обычно портируют с консоли, твоя 970 не выдаст картинку даже пс4 с к...
Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
3wd
19:42
ждем в теме слесарей которые скажут что-то типа "ну это надо быть совсем тупым чтоб трубу не поменять, это же труба карл!" или электриков с чем-то вроде "да тут всего три провода, это канеш надо быть ...
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
Shock Memes
19:42
Первый на пк был
Аналитики SuperData рассказали об успехах PC-версий Horizon Zero Dawn и Fall Guys
Матрикс
19:42
Да, да, не та игра, кривой разраб. Что бы тащить некстген нужно сначала не обделаться в пастгене.
GeForce RTX 3080 по уровню заинтересованности пользователей превосходит GeForce RTX 2080 Ti почти в полтора раза
Константин Дятлов
19:42
иероглифы кто умеет читать, чет там пишут?
Крупный партнёр NVIDIA подтвердил выход GeForce RTX 3080 Ti 20 Гб и GeForce RTX 3070 Super 16 Гб – подробности и сроки поступления в продажу
wwr222
19:41
В магазинах все же брендовые платы.А с Али...ну не стал бы я Хуанан брендом пока называть.Тем более,что там ставят за чипсеты? А память случайно не рефаб делают? Да и сами Зеоны ведь б/у. А самое гла...
Собираем игровой ПК для Cyberpunk 2077 дешевле 50000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем