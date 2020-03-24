В Steam и Epic Games Store бесплатно раздают игры
рекламаТем временем в сервисе цифровой дистрибуции бесплатно раздают еще больше игр – к перезапуску Tomb Raider 2013 года присоединилась еще одна игра про Лару Крофт, а именно – спин-офф серии Lara Croft and The Temple of Osiris. На остальные игры серии действуют огромные скидки: последние части трилогии-перезапуска можно купить со скидками 70-80%, а более ранние части – всего за 20 рублей! Не менее щедрые условия действуют на множество других игр, но, к сожалению, не на все проекты, представленные в сервисе.
Помимо этого, бесплатно также раздают несколько не таких известных, но тоже любопытных проектов, а именно – яркую и необычную Deiland, являющуюся симулятором выживания на небольшой по размерам планете, явно вдохновленную «Маленьким Принцем» Экзюпери (см. скриншот выше) и простенькую, но забавную игру-рисовалку Drawful 2.
рекламаНапомню, что в настоящий момент времени во многих магазинах цифровой дистрибуции действуют большие скидки в честь весенней распродажи, а некоторые проекты раздаются бесплатно. Так, в Epic Games Store можно забрать первую часть Watch_Dogs и The Stanley Parable. Стоит отметить и то, что скидки, как и цены, на различные игры в различных магазинах могут сильно разнится.
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