Без шума и пыли компания Arena Electronic GmbH, занимающаяся производством блоков питания для персональных компьютеров и знаменитая своим брендом Chieftec, анонсировала новые модели блоков питания серии Polaris.

Новые модели линейки Polaris получат сертификат соответствия нормативам стандарта 80 Plus Gold и повышение уровня выходной мощности. Ожидается, что линейка пополнится тремя новыми блоками питания – модели с мощностью 850 и 1050 Ватт станут доступны в мае месяце, а выход модели с 1250 Ватт мощности ожидается в третьем квартале 2021 года.

Будучи основанными на тех же технических характеристиках, что у существующих моделей линейки Polaris, новые модели оснащены полумостовыми преобразователями LLC с технологией DC-DC. Полностью модульная система организации кабелей обеспечивает простой и продуманный процесс сборки компьютерных систем на базе этих блоков питания. Кабели ЦП и материнской платы длиной 650 мм гарантируют, что эти блоки питания также будут хорошо работать и с более крупными системами.

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Одним из ключевых отличий новых моделей блоков питания, помимо системы питания и кабелей, являются бесшумные 140-миллиметровые вентиляторы FDB, которые должны обеспечить более тихую работу, сохраняя при этом прохладу блоков питания.