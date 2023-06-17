Ранее на этой неделе компания Nvidia выпустила новый пакет графических драйверов, который расширяет охват программного и аппаратного обеспечения своего предшественника. Новый драйвер GeForce Game Ready с номером 536.23 обеспечивает поддержку технологий DLSS 2 и Reflex для игры F1 23. Обновление драйвера также включает оптимизацию для Aliens: Dark Descent, выход которой запланирован на следующей неделе (20 июня).
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В дополнение к вышесказанному новый драйвер Nvidia GeForce Game Ready 536.23 добавляет к существующему списку мониторов с поддержкой G-Sync ещё 8 моделей: Asus PG38UQ, VG27AQ3A, VG279QM1A и VG27AQML1A; LG 27GR83Q и 32GR93U, а также Panasonic MZ1500 и MZ980
Полный и актуальный список мониторов, совместимых с G-Sync, G-Sync Ultimate и G-Sync, доступен по данной ссылке, поэтому желающие приобрести себе монитор с поддержкой данных технологий могут ознакомиться с доступными моделями перед покупкой.
Кроме того пользователи приложения GeForce Experience теперь могут быстро применять предустановленные оптимизированные настроек к таким играм, как Diablo IV, Starship Troopers: Extermination, Street Fighter 6, ремейк System Shock, The Outlast Trials, The Lord Of The Rings: Gollum и Voidtrain.
Новый пакет драйверов доступен для прямой загрузки непосредственно с сайта Nvidia либо можно воспользоваться помощью приложения GeForce Experience.