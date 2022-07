Акция под названием «Face Your Demons» доступна при покупке старших видеокарт серии RTX 30

NVIDIA объявила о новой акции для покупателей видеокарт высокого класса серии GeForce RTX 30. Компания решила включить в комплект четыре игры AAA-класса при покупке высококлассных видеокарт, сделанной до 1 августа 2022 года. Как показано в рекламном изображении речь идет об играх: Ghostwire: Токио, Doom Eternal, Doom Eternal: The Ancient Gods Part One и Doom Eternal: The Ancient Gods Part Two

Таким образом, NVIDIA фактически дарит две бесплатные игры и два пакета расширения, которые компания оценивает в 128 долларов. Для того чтобы стать обладателем игр, не нужно покупать видеокарту непосредственно у Nvidia, акция распространяется также на сторонние розничные магазины.

Как было сказано выше, акция распространяется только при покупке старших версий видеокарт, включающих модели: RTX 3080, RTX 3080 Ti, RTX 3090 и RTX 3090 Ti. По какой-то причине NVIDIA решила отказаться от участия в акции более дешевых моделей, таких как RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070, не известно. Возможно, их более низкая стоимость не покрывает затрат компании на предоставляемый пакет бесплатных игр. Этот комплект также доступен для тех, кто покупает готовые системы и ноутбуки с указанными графическими картами.