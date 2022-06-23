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Geekbench раскрыл чипсет в смартфоне Nothing Phone (1): это не Snapdragon 7 Gen 1
Кроме того стала известна одноядерная и многоядерная производительность смартфона
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 Запуск смартфона Nothing Phone (1) состоится уже совсем скоро, 12 июля. Тем временем Карл Пей подтвердил, что телефон будет выпущен аналогично OnePlus. Уже появившийся на аукционе StockX, смартфон Nothing Phone (1) будет доступен только через систему приглашений, что отражает подход, который OnePlus выбрал для своего первого смартфона.

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 Предположительно, небольшая рыночная позиция Nothing оставила компанию перед выбором: накапливать запасы в миллионы устройств или продавать телефоны Phone (1) по мере их производства. На данный момент были неизвестны характеристики устройства, а значит и его конкурентные преимущества. Однако сегодня в сеть попала информация от Geekbench, обрисовывающая в общих чертах некоторые характеристики устройства, которые Nothing продолжает скрывать от общественности. Как показано на снимке экрана ниже, устройство «Nothing A063» имеет 8 ГБ оперативной памяти, а также чипсет на базе ARMv8 под кодовым названием «lahaina». Кроме того, Geekbench показывает, что чипсет имеет основное ядро с тактовой частотой 2,52 ГГц, три ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и еще четыре с тактовой частотой 1,8 ГГц. Следовательно, Nothing Phone (1) основан на Snapdragon 778G+, а не на новейшем Snapdragon 7 Gen 1, как предполагалось ранее.

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 Напомню, что Snapdragon 778G+ включает в себя четыре ядра ARM Cortex-A78, четыре ядра Cortex-A55 и графический процессор Adreno 642L, изготовленный по 6-нм техпроцессу. Чипсет Snapdragon 778G+ ставит Nothing Phone (1) на один уровень с Motorola Edge 30 и лишь незначительно опережает устройства на базе Snapdragon 778G такие, как Honor 60 и Xiaomi 11 Lite 5G NE. Предположительно, Nothing оснастила телефон AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц.

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#geekbench #snapdragon 778g #nothing phone #snapdragon 7 gen 1
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