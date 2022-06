Новинка оказалась даже медленнее GTX 1650 и RX 6400

На прошлой неделе Intel выпустила графическую карту Arc A380, которая изначально стала доступна только в Китае. Сегодня несколько китайских сайтов и пользователей социальных сетей опубликовали свои независимые обзоры, из которых следует неутешительный вывод о производительности новинки от Intel. Если в синтетических тестах Arc A380 показал себя довольно неплохо, то в реальных игровых приложениях похвастаться видеокарте нечем.

реклама

Тестовая платформа одного из пользователей являлась относительно скромной, чего, впрочем, достаточно, учитывая целевой рынок Arc A380. Итак, система работала на Windows 11 на базе процессора Intel Core i5-12400 и материнской платы Asus B660M, включала 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ. В качестве испытуемой видеокарты использовалась модель китайской компании Gunnir, которая первой появилась на рынке. Соперниками для карты Intel выступали GeForce GTX 1650, Radeon RX 6400, Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050.

В синтетических тестах Intel Arc A380 показал себя, как было сказано, очень неплохо, обойдя всех соперников, кроме GeForce RTX 3050 в Time Spy и Port Royal и немного отстав от GTX 1650 в Fire Strike. К сожалению, на этом хорошие новости для Intel на этом закончились.

В шести играх, протестированных в разрешении 1080p (League of Legends, GTA V, PUGB, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5 и Red Dead Redemption 2), Intel Arc A380 стабильно проигрывала. Ниже изображен скриншот со сравнением производительности тестовых видеокарт в игре Red Dead Redemption 2. Такой результат наблюдается во всех играх.

Также можно ознакомиться со сводной диаграммой всех шести игр, но в ней отсутствует гораздо более производительные видеокарты RX 6500 XT и RTX 3050, смысла которых указывать не было.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Возможно, что результаты будут улучшены после выхода новых оптимизированных драйверов. Однако, учитывая стоимость новинки, которая в Китае составляет около 135 долларов, производительность A380 вполне соответствует своему позиционированию.