Но не стоит расстраиваться, так как наши заклятые друзья из Канады, США и других стран также не получат данный смартфон

Вчера на YouTube появилось видео с Nothing Phone (1), широко разрекламированным смартфоном от Карла Пея. Устройство получилось довольно интересным, и наверняка многие хотели бы приобрести данный аппарат. Однако, похоже, что это удастся сделать не всем желающим, так как новинка будет продаваться не во всем мире. Например, жители Северной Америки и Южной Кореи лишатся возможности приобрести Nothing Phone (1).

Судя по всему, Nothing Phone (1) не полностью поддерживается в Северной Америке, хотя нет объяснения, какие функциональные возможности будут ограничены при использовании устройства в этих странах. Однако список поддерживаемых операторов мобильной связи подтверждает, что Nothing не подписывала никаких соглашений в Канаде, Мексике или США. Потенциально, Nothing может продавать телефон напрямую в Северной Америке, но ни один оператор мобильной связи не будет продавать смартфон ни в одной из этих стран.

По какой-то причине Nothing даже не позволит людям, живущим в Мексике или Южной Корее, купить Телефон через StockX. Любопытно, что Nothing перечисляет LG U+, SK Telecom и KT в качестве поддерживаемых операторов в Южной Корее, хотя и с оговоркой. Следовательно, Nothing Phone (1) также может не появиться в Южной Корее.

По приблизительным оценкам, отказ от продажи телефона Nothing Phone (1) в Канаде, Мексике, Южной Корее или США сократит потенциальную аудиторию смартфона более чем на 550 миллионов человек. Стоит однако сказать, что Nothing Phone (1) будет работать за пределами поддерживаемых стран, в число которых входит 41 государство, но, например, такая функция, как звонки по Wi-Fi может работать только у поддерживаемых операторов мобильной связи. Российские компании, как можно догадаться, в их число не входят.