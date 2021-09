Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сети появились результаты первого игрового тестирования флагманского процессора нового поколения от Intel Core i9-12900K. Как можно догадаться, тестовым игровым приложением стала The Ashes of the Singularity. Это не самая подходящая игра для тестов, поскольку в ней отсутствуют возможность подробно узнать сведения о процессоре, графическом процессоре и памяти. Новая утечка также не говорит ничего нового, кроме подтверждения, что Core i9-12900K имеет 24 потока.

реклама

Система, которая использовалась для теста, была оснащена графическим процессором NVIDIA RTX 3080, но сообщения о разгоне видеокарты нет, что делает какие-либо серьезные сравнения бессмысленными. Не говоря уже о том, что тест был выполнен с использованием пользовательских настроек.

Утечка теста сообщает, что процессор Alder Lake-S прошел полный тест без каких-либо серьезных сбоев со средней частотой кадров 160 к/с. Интересно, что в игре средним настройкам соответствуют параметры бликов на уровне низко, а MSAA на уровне 1X, тогда как в просочившейся тесте данные настройки установлены на High и MSAA 4x соответственно. Тем не менее, несмотря на более высокие настройки, карта предположительно была быстрее на 17% по сравнению с лучшим результатом с пресетом Medium на RTX 3080 в базе данных AotS.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Что касается выхода процессоров Alder Lake-S, то их анонс ожидается на мероприятии InnovatiON в конце октября, а запуск в продажу состоится в ноябре вместе с новыми флагманскими материнскими платами на чипсете Z690.