Процессор Intel Core i9-12900K протестирован в The Ashes of the Singularity
В сети появились результаты первого игрового тестирования флагманского процессора нового поколения от Intel Core i9-12900K. Как можно догадаться, тестовым игровым приложением стала The Ashes of the Singularity. Это не самая подходящая игра для тестов, поскольку в ней отсутствуют возможность подробно узнать сведения о процессоре, графическом процессоре и памяти. Новая утечка также не говорит ничего нового, кроме подтверждения, что Core i9-12900K имеет 24 потока.
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Система, которая использовалась для теста, была оснащена графическим процессором NVIDIA RTX 3080, но сообщения о разгоне видеокарты нет, что делает какие-либо серьезные сравнения бессмысленными. Не говоря уже о том, что тест был выполнен с использованием пользовательских настроек.
Утечка теста сообщает, что процессор Alder Lake-S прошел полный тест без каких-либо серьезных сбоев со средней частотой кадров 160 к/с. Интересно, что в игре средним настройкам соответствуют параметры бликов на уровне низко, а MSAA на уровне 1X, тогда как в просочившейся тесте данные настройки установлены на High и MSAA 4x соответственно. Тем не менее, несмотря на более высокие настройки, карта предположительно была быстрее на 17% по сравнению с лучшим результатом с пресетом Medium на RTX 3080 в базе данных AotS.
Что касается выхода процессоров Alder Lake-S, то их анонс ожидается на мероприятии InnovatiON в конце октября, а запуск в продажу состоится в ноябре вместе с новыми флагманскими материнскими платами на чипсете Z690.
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