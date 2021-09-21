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Другое

Процессор Intel Core i9-12900K протестирован в The Ashes of the Singularity

Это первое тестирование нового поколения процессоров от Intel в игровом приложении
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 В сети появились результаты первого игрового тестирования флагманского процессора нового поколения от Intel Core i9-12900K. Как можно догадаться, тестовым игровым приложением стала The Ashes of the Singularity. Это не самая подходящая игра для тестов, поскольку в ней отсутствуют возможность подробно узнать сведения о процессоре, графическом процессоре и памяти. Новая утечка также не говорит ничего нового, кроме подтверждения, что Core i9-12900K имеет 24 потока.

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 Система, которая использовалась для теста, была оснащена графическим процессором NVIDIA RTX 3080, но сообщения о разгоне видеокарты нет, что делает какие-либо серьезные сравнения бессмысленными. Не говоря уже о том, что тест был выполнен с использованием пользовательских настроек.

 Утечка теста сообщает, что процессор Alder Lake-S прошел полный тест без каких-либо серьезных сбоев со средней частотой кадров 160 к/с. Интересно, что в игре средним настройкам соответствуют параметры бликов на уровне низко, а MSAA на уровне 1X, тогда как в просочившейся тесте данные настройки установлены на High и MSAA 4x соответственно. Тем не менее, несмотря на более высокие настройки, карта предположительно была быстрее на 17% по сравнению с лучшим результатом с пресетом Medium на RTX 3080 в базе данных AotS.

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 Что касается выхода процессоров Alder Lake-S, то их анонс ожидается на мероприятии InnovatiON в конце октября, а запуск в продажу состоится в ноябре вместе с новыми флагманскими материнскими платами на чипсете Z690.

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Теги

intel alder lake alder lake-s intel 12-gen aots the ashes of the singularity
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ддр5 всех нагнет при условии норм видяшки).
Процессор Intel Core i9-12900K протестирован в The Ashes of the Singularity
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