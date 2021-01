Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Colorful выпустила новую версию своей графической карты RTX 3090 iGame Vulcan от NVIDIA. Это специальное ограниченное издание, разработанное для киберспортивной команды RNG (Royal Never Give Up) из Китая. Но нужны ли видеокарты GeForce RTX 3090 тем кто играет в League of Legends является большим вопросом.

По данным Colorful, видеокарта уже находится в производстве, как было объявлено еще в декабре, но поклонникам компании радоваться особо не стоит, так как шансов когда-либо купить эту карту практически нет. Компания Colorful объявила, что будет выпущено только шесть видеокарт, и пять из них будут переданы команде RNG. Последняя оставшаяся карта будет разыграна в социальных сетях.

Графическая карта имеет тот же дизайн, что и оригинальный iGame Vulcan, но имеет новую цветовую схему. Серый цвет заменен на атласное золото. На задней панели изображен полный состав команды с именами её участников.

Colorful не раскрыла спецификации этой модели, но можно предположить, что она имеет ту же частоту работы графического процессора, что и оригинал, которая составляет 1785 МГц. Графическая карта оснащена тремя 8-контактными разъемами питания, кнопкой Dual-BIOS OC и, что более важно, специальным дисплеем для мониторинга, который можно поворачивать на угол 90 градусов.

