Пару дней назад появилась информация о возможном запуске доступного смартфона Pixel 4A. После многочисленных задержек известный инсайдер Джон Проссер сообщил, что устройство действительно может выйти 3 августа. Кроме того, поисковый гигант добавил новую веб-страницу в своем официальном онлайн магазине. Веб-страница состоит из небольшой загадки, решение которой приведет к раскрытию данных о премьере нового смартфона 3 августа. Для решения загадки проблему необходимо выбрать цвет в соответствии с официальным логотипом Google.

После того, как загадка будет решена, на странице появится надпись «Just What You’ve Been Waiting For Phone» и и дата 3 августа. Хотя ничего не указывает на смартфон Pixel 4A, можно с уверенностью предположить, что компания говорит именно о модели Pixel 4A.

Поскольку в течении продолжительного периода в сеть просачивалась информация о новом смартфоне Google, то можно приблизительно знать чего от него стоит ожидать. Google Pixel 4A должен иметь 5,81-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей с вырезом под фронтальную камеру для селфи разрешением 8 мегапикселей.

Работать будущий смартфон от Google должен на чипсете Snapdragon 730 компании Qualcomm, компанию которому составят 6 Гб оперативной памяти и внутренний накопитель объемом 128 Гб. С задней стороны смартфона располагается одиночный модуль камеры с датчиком разрешением 12,2 мегапикселей. Задний модуль будет поддерживать оптическую стабилизацию и способен записывать видео 1080p со скоростью 30 к/с, 60 к/с, 120 к/с и 720p при 240 к/с, а также видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

Что касается стоимости, то ожидается, что устройство будет оценено в сумму от 400 до 500 долларов.