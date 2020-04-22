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Мини тест Intel Pentium G4500 в связке с GeForce GTX 1650 Super

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  Всем привет! Сегодня я хочу представить небольшое тестирование старенького процессора начального уровня Intel Pentium G4500 в связке с современной видеокартой начального уровня GeForce GTX 1650 Super. Эту видеокарту я уже тестировал раньше в связке с другими процессорами. Посмотреть предыдущие статьи можно по ссылке "Меняем Core i3-4160 на Core i5-4690K в связке с GeForce 1650 Super" и "Ай, да апгрейд - меняем GTX 660 на GTX 1650 Super в системе на базе Intel Core i3-4160". Сегодняшняя связка не будет тестироваться в 100500 играх, в различных разрешениях и во всех возможных настройках графики. Просто мне хотелось узнать какую производительность в играх может предложить 4500-й "пенёк"  поколения Skylake в 2020 году. Не буду утомлять читателей долгими разговорами, а предлагаю приступить к изложению результатов проделанной работы.

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  В начале, как всегда кратко опишу систему, в которой производилось тестирование:

1. Процессор Intel Pentium G4500.

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  Ниже полные характеристики процессора.

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2. Система охлаждение процессора.

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 За поддержание у процессора в нормального температурного режима отвечает кулер  DEEPCOOL Theta 21 PWM, которого более чем достаточно для Pentium G4500.

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3. Материнская плата. 

   Основой для всей сборки послужила материнская плата Gigabyte H110M-DS2 DDR3.

 

Краткие характеристики платы с официального сайта Gigabyte:

 - совместимость с процессорами Intel® Core™ 6- и 7-поколения;

 - 2 DIMM-разъема для модулей ОЗУ DDR3/DDR3L 1600/1333 МГц с поддержкой до 32 ГБ памя, двухканальный режим работы;

 - 1 разъем PCI Express x16, режим работы x16, 2 разъема PCI Express x1 (удовлетворяют требованиям спецификации PCI Express 2.0);

 - 6 портов USB 2.0/1.1, 4 порта USB 3.0/2.0;

 - HD-аудиоподсистема (8 каналов, высококачественные аудиоконденсаторы);

 - антишумовой экран, LED-трассировка зоны аудиоподсистемы;

 - Realtek® GbE LAN-контроллер и утилита cFosSpeed Internet Accelerator;

 - технология GIGABYTE UEFI DualBIOS™.

4. Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 Super.

 Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER с фирменной системой охлаждения WindForce 2X с разнонаправленным вращением 90 мм вентиляторов. Система охлаждения на мой субъективный взгляд довольно тихая, претензий по шумовым характеристикам видеокарты у меня не возникло. Ниже перечислены краткие характеристики видеоадаптера:

  - количество ядер CUDA - 1280;

  - частота ядра ГП - 1755 МГц (частота ядра эталонной графической платы: 1725 МГц);

  - частота памяти - 12000 МГц;

  - объём ОЗУ - 4 Гб GDDR6;

  - пропускная способность памяти 192 Гбит/с;

  - шина памяти - 128 bit;

  - энергопотребление до 100 Вт;

  - разъёмы питания - один 6-контактный.

5. Оперативная память.

  В качестве оперативной памяти в сборке использовались  2 планки производства Qumo DDR3 PC3-12800 по 4 Гб с таймингами 11-11-11-28 на чипах Micron. Итого, общий объем оперативной памяти составляет 8 Гб.

6. Система хранения данных.

   За хранение информации в при тестировании отвечал жесткий диск компании Western Digital Caviar Blue WD10EZEX объемом 1 Тб. На нем же была установлена операционная система.

7. Блок питания. 

  В системе установлен блок питания компании Chieftec мощностью 450 Вт. Он находится в отдельном закрытом отделении в корпусе и точного названия модели я не помню. Открывать и смотреть буквы и цифры на нём я не стал, думаю это не принципиально.

  Тесты проводились в ненавистной многими операционной системе Windows 10 Домашняя х64 1909, версия сборки 18363.778. 3D Mark тестировался с дефолтными настройками, а игры и Unigine Heaven Benchmark 4.0 в разрешении 1920x1080 пикселей. В системе установлена последняя на данный момент версия драйвера видеокарты GeForce 445.87 WHQL. Во время тестировании операционная система не переустанавливалась и не очищалась никакими утилитами. Предполагается ситуация, при которой человек просто купил новую видеокарту, установил в системный блок и приступил к его эксплуатации без лишних телодвижений.

  Сегодня я решил итоги данного тестирования не предлагать в виде графиков, которые многие ранее критиковали, а разместить скриншоты с полученными результатами, чтобы каждый сам для себя сделал выводы.

  Как всегда начнем с синтетических тестов, а именно с Time Spy и Fire Strike, входящих в пакет 3D Mark. 

   Для тех кому на картинке плохо видно, продублирую результат текстом. Общее количество баллов составило 3684. В графическом тесте результат составил 4656 баллов, а в тесте CPU - 1688 баллов.

  В тесте Fire Strike общий результат составил 7878 баллов. В графическом тесте система получила 12283 балла, а в физическом тесте - 3989 баллов.

  Результаты тестирования в Unigine Heaven Benchmark 4.0.

Игровые тесты.

  Тестирование в играх производилось встроенными тестовыми утилитами, а игра World of Tanks также и в игровом режиме.

  World of Tanks EncoreRT

 Утилита показывает отличный результат с ультра настройками. Однако он не отражает реальной производительности в игре. Также отмечу, что тестирование в World of Tanks EncoreRT и самой игре проводилось с установленной в системе оперативной памятью KingMax объемом 2х2 Гб PC3-12800 (ну вот так получилось, прошу прощения). Остальные тесты, как я писал выше, проходили с ОЗУ Qumo DDR3 PC3-12800 объемом 8 Гб.

   Ниже представлены скриншоты из самой игры, на которых можно посмотреть FPS.

  Как видно из скриншотов, FPS очень сильно прыгает, а в игре наблюдаются постоянные фризы, из-за которых нормально играть очень не комфортно. Настройки графики имели пресет "Максимум". При снижении настроек до пресета "Высоко", фризы заметно снизились, а играть стало намного более приятнее. Так что играть в данную игру на "пеньке" можно лишь при настройках графики "Высоко" и ниже. Даже в давние времена, когда у меня была система на базе процессора Athlon 64 x2 5600, игровой процесс был намного плавнее, однако, после перехода игры на другой движок, двухъядерного процессора для комфортного истребления бронированной техники явно недостаточно. 

  Shadow of the Tomb Raider.

 На первых двух скриншотах представлены настройки игры, а на третьем результаты тестирования:

 Metro Exodus.

 Far Cry New Down.  При смене настроек на средние получился следующий результат:

 На средних настройках минимальное значение FPS выросло почти в два раза, однако, играть хоть на средних, хоть на высоких настройках в Far Cry New Down с процессором Pentium G4500 опасно для психического здоровья. Необходимо как минимум снижать разрешение экрана с FullHD на HD и некоторые настройки качества графики.

  На этом сегодняшнее мини тестирование закончено. Думаю вывод очевиден, что в современных реалиях двух процессорных ядер для комфортной игры в хорошем качестве графики и FullHD разрешении совершенно не достаточно. Ели бы у процессора была поддержка технологии Hyper Threading, то всё было бы не так печально, но увы, Pentium G4500 в этом плане пролетает, как фанера над Парижем.

  Жду очередных помоев в комментариях! Всем, спасибо, за внимание! Все свободны!

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intel nvidia gigabyte pentium geforce gtx 1650 super pentium g4500
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