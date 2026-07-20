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Моддер создал портативную PS4 V2 с 7-дюймовым OLED-экраном
Новая версия консоли весит 1,3 кг и использует вентилятор от видеокарты GTX 750
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Ранее в этом году портал Videocardz рассказывал о кастомной портативной консоли PlayStation 4 Slim, созданной пользователем wewillmakeitnow. Позже были показаны её укороченная материнская плата и кастомная система охлаждения. Теперь энтузиаст собрал новую систему с более компактным корпусом, напечатанным на 3D-принтере. Черная портативная консоль, показанная на сравнительных фотографиях — это первая версия.

Источник: wewillmakeitnow

Основная конструкция по-прежнему базируется на реальной материнской плате PS4 Slim, которая была укорочена и миниатюризирована. Версия V2 сохраняет 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p и нативно запускает игры PlayStation 4. По словам создателя, частота графического процессора была понижена до минимального стабильного значения, чтобы снизить энергопотребление для бесперебойной работы при разрешении 1080p.

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Конфигурация батареи изменилась с шести элементов 21700 емкостью 6000 мАч в первой системе на шесть элементов по 5000 мАч. Несмотря на меньшую номинальную емкость на элемент, моддер по-прежнему указывает на автономность от 1,5 до 3 часов в зависимости от игры. Батареи также можно снять, уменьшив вес системы с 1,3 кг до примерно 900 грамм. Для более длительных игровых сессий можно подключить внешний 12-вольтовый аккумуляторный блок.

Источник: wewillmakeitnow

Охлаждение — это одна из наиболее заметных особенностей новой конструкции. Большой вентилятор, взятый от видеокарты GeForce GTX 750, установлен сзади, а второй вентилятор размером 30 × 30 мм расположен внутри системы. Утверждается, что большой вентилятор практически не слышен, в то время как меньший внутренний вентилятор производит большую часть шума во время игр. Для увеличения воздушного потока можно установить или снять съемную защитную крышку на задний вентилятор.

Небольшой дисплей состояния управляется микроконтроллером ESP32-C6. Он отслеживает энергопотребление, емкость батареи и температуру системы.

Источник: wewillmakeitnow

Портативная консоль может работать от внешнего источника питания и имеет выход HDMI для подключения к телевизору. Затем можно подключить стандартный контроллер PlayStation 4 для использования в режиме консоли. Планов по продажам устройства не сообщается, поэтому оно остаётся скорее кастомной версией PS4 Slim, чем коммерческой портативной консолью.

Есть информация, что Sony разрабатывает портативную консоль в поколении PS6. Предполагается, что устройство будет использовать кастомный APU AMD с четырьмя ядрами Zen 6c, двумя энергоэффективными ядрами Zen 6 и 16 вычислительными блоками RDNA 5, в паре с памятью LPDDR5X на 192-битном интерфейсе и энергопотреблением около 15 Вт. Сообщается, что портативная консоль разрабатывается для запуска игр PS6 с пониженными настройками, сохраняя при этом совместимость с играми для PS4 и PS5, хотя Sony пока не подтвердила ни реальность самой системы, ни её характеристики.

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Источник: videocardz.com
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