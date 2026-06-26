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Samsung Galaxy S8 и Note 8 получили неожиданное обновление ПО
Спустя почти 10 лет серии Galaxy S8 и Note 8 от Samsung получили неожиданное обновление, повышающее стабильность работы смартфонов
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Компания Samsung неожиданно выпустила обновление программного обеспечения для смартфонов Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8, спустя почти десять лет после их дебюта. Хотя обновление не добавляет новых функций, его появление стало неожиданностью для пользователей, так как официальная поддержка этих устройств прекратилась ещё несколько лет назад.

Источник: Gizmochina

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По данным портала Android Authority, новая версия прошивки начала поступать на модели Galaxy S8 и Galaxy Note 8, выпускаемые Verizon, в США. В официальном списке изменений Verizon указано, что обновление направлено на повышение производительности, но также есть сообщение, что оно также улучшает общую стабильность системы. Хотя подробности улучшений не раскрываются, похоже, южнокорейский гигант доработал программное обеспечение, чтобы обеспечить более надежную работу данных устаревших телефонов.

Напомню, что Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8 поступили в продажу в 2017 году и получили последние плановые обновления программного обеспечения в 2022 году. С тех пор устройства оставались на устаревших версиях Android и патчах безопасности. Даже после нового обновления устройства продолжают работать с патчами безопасности 2021 года, а это значит, что они не получают защиты от новейших угроз.

Кроме того, пользователям не следует надеяться на обновление интерфейса или дополнительной функциональности после выхода апдейта. Оно направлено на улучшение повседневной производительности и устранение проблем со стабильностью, которые, возможно, пользователями даже не известны. Столь поздние обновления нечасто встречаются среди смартфонов, даже для компании Samsung, известной своей долгой поддержкой флагманских устройств.

Стоит сказать, что Samsung не первая компания, решившаяся на подобный шаг. Ранее в этом году Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone 5s, чтобы обеспечить корректную работу таких сервисов, как FaceTime и iMessage. 

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Источник: gizmochina.com
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