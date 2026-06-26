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Microsoft продлила поддержку Windows 10 до октября 2027 года
Поддержка Windows 10 продлена до октября 2027 года, поскольку пользователи не горят желанием переходить на Windows 11
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Microsoft без лишнего шума подтвердила продление поддержки Windows 10 до 12 октября 2027 года, что на год позже запланированного пользователями срока до октября 2026 года.

Как впервые сообщил портал Windows Latest, Microsoft теперь заявляет о продлении как срока регистрации в ESU, так и периода действия программы, а это значит, что у пользователей Windows 10, которые еще не зарегистрировались, еще есть время получить поддержку, а тем, кто уже зарегистрирован, ничего делать не придется.

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Источник: Windows Latest

«Поддержка Windows 10 завершена. Вы можете зарегистрироваться в программе ESU в любое время до окончания программы 12 октября 2027 года. Если вы уже зарегистрированы, ваша поддержка автоматически продолжится до этой даты — никаких действий не требуется», — отметила Microsoft в документе поддержки.

В заявлении для Windows Latest Microsoft подтвердила, что новый срок не является ошибкой в документации, а представляет собой реальное изменение, призванное помочь пользователям перейти на ПК с ОС Windows 11. «Программа расширенных обновлений безопасности Windows 10 (ESU) для устройств личного пользования продлевается ещё на один год, теперь она действует до 12 октября 2027 года. Это продление даёт пользователям больше времени для перехода на новый ПК с Windows 11, при этом они продолжают получать важные обновления безопасности», — сообщили в Microsoft изданию Windows Latest.

Таким образом, для сотен миллионов ПК, всё ещё работающих под управлением Windows 10, стал доступен ещё один год ежемесячных обновлений безопасности.

Поскольку хаос на рынке оперативной памяти продолжает преследовать пользователей, справедливо, чтобы они продолжали использовать более эффективную Windows 10, а не потребляющую слишком много памяти Windows 11.

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Источник: windowslatest.com
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