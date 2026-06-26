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Microsoft в августе повышает цены на консоли Xbox
С августа Series X будет стоить от 750, а Series S от 500 долларов.
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Microsoft объявила об очередном повышении цен на консоли Xbox Series X|S. С 1 августа 2026 года модели с 512 ГБ памяти будут стоить на 100 долларов дороже, а модели с накопителем 1 ТБ — на 150 долларов. Microsoft также подтвердила, что прекратит выпуск модели Xbox Series X 2TB Galaxy Black.

Источник: Videocardz

Компания заявляет, что цены на накопители и память для консолей выросли более чем в 2,5 раза, и ожидается еще одно повышение к осени следующего года. Сообщается, что это сильнее отразилось на ценах на консоли, поскольку они обычно продаются ниже себестоимости производства.

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Новые цены на консоли Xbox в США:

  • Series X 1 ТБ (дисковод) – 799,99 долларов США (+150 долларов США);
  • Series X 1 ТБ (цифровая версия) – 749,99 долларов США (+150 долларов США);
  • Series X 2 ТБ Galaxy Black – снята с производства;
  • Series S 512 ГБ – 499,99 долларов США (+100 долларов США);
  • Series S 1 ТБ – 599,99 долларов США (+150 долларов США).

По сравнению с ценами на момент запуска в 2020 году, Xbox Series X с дисководом подорожала на 300 долларов. Модель Series S 512 ГБ при запуске стоила 299 долларов, а теперь за неё придется отдать 499,99 долларов США.

Чтобы смягчить изменение цен, Microsoft будет продвигать акцию «Купи сейчас, заплати позже» через магазины Microsoft, беспроцентную рассрочку до 12 месяцев на Amazon, а также новые программы розничной продажи бывших в употреблении консолей. Сертифицированные восстановленные консоли Xbox также останутся доступными в магазинах Microsoft по цене до 100 долларов ниже рекомендованной розничной цены.

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Источник: videocardz.com
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