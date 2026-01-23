Бум искусственного интеллекта превращается для сборщиков ПК в ещё большую головную боль, чем ожидалось ранее. Он не только сделал память DDR5 непомерно дорогой, но и спровоцировал новый виток дефицита видеокарт

Подпитываемая растущим спросом со стороны центров обработки данных, ориентированных на ИИ, компания Nvidia сокращает производство своих видеокарт серии RTX 50 на 15–20 процентов как минимум до третьего квартала 2026 года.

Сообщается, что сокращение производства затронет все модели серии RTX 50, включая флагманскую RTX 5090, что сделает её ещё более дефицитной, чем раньше. Выпуск RTX 5070 Ti будет резко сокращён, в то время как RTX 5080 и RTX 5060 Ti 8ГБ останутся доступными в ограниченном количестве. Ожидается, что RTX 5060, одна из самых доступных моделей в линейке, будет полностью снята с производства.

Согласно неназванным источникам, цитируемым Moore's Law Is Dead, Nvidia приостанавливает производство потребительских видеокарт из-за чрезмерного спроса на продукцию для искусственного интеллекта. Дистрибьютор, как сообщается, подтвердил, что производство RTX 5060 будет прекращено как минимум на шесть месяцев, а RTX 5090, RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16ГБ останутся фактически недоступными на неопределенный срок.

Другой источник подтвердил дефицит, заявив, что запасы RTX 5060 скоро иссякнут, и они останутся недоступными как минимум до четвертого квартала. Он добавил, что RTX 5050 и RTX 5060 Ti 8ГБ будут единственными доступными моделями, которые будут продаваться в достаточном количестве в течение лета. RTX 5080 и RTX 5070 также останутся на рынке, хотя и в очень ограниченном количестве.

Nvidia проинформировала своих партнеров, дистрибьюторов и розничных продавцов о том, что пересмотрит свою стратегию в четвертом квартале. Однако это не означает, что производство скоро вернется к нормальному режиму, поэтому доступность видеокарт, вероятно, останется серьезной проблемой для игроков и профессионалов в обозримом будущем.

Рост цен на DRAM влияет на более широкий рынок потребительской электроники, и ожидается, что смартфоны в этом году также подорожают. Недавний отчет IDC предполагает, что цены на ПК и смартфоны могут вырасти почти на 10 процентов в 2026 году, если дефицит памяти сохранится.