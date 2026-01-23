Сайт Конференция
goldas
AMD готовит процессоры Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с более высокими тактовыми частотами
Компания AMD работает над обновлением своих мобильных процессоров под названием Ryzen MAX 400 “Gorgon Halo” с более высокими тактовыми частотами ЦП и ГП

Как стало известно порталу VideoCardz, компания AMD работает над линейкой процессоров под названием «Gorgon Halo». Предполагается, что очередное обновление будет выполнено по тому же принципу, что и мобильное обновление AMD «Gorgon Point». Как следует из названия, это будет обновление семейства Halo и обновление «Strix Halo». Хотя основная архитектура, как ожидается, останется неизменной, AMD повысит тактовые частоты процессора и интегрированной графики.

AMD уже использовала аналогичный подход с процессорами Ryzen AI 400, которые компания называет «Gorgon Point». Линейка AMD Ryzen AI 400 сохраняет сочетание архитектур Zen 5 и Zen 5c, графику RDNA 3.5 и NPU XDNA 2, но при этом получит повышенные частоты и расширенную поддержку памяти. Серия достигнет тактовой частоты 3 ГГц на интегрированной графике RDNA 3.5.

Тактовая частота iGPU в режиме ускорения теперь достигает 3,1 ГГц на топовых моделях Ryzen AI 9 HX 475 и HX 470 (Radeon 890M, 16 вычислительных блоков). Это шаг вперед по сравнению со Strix Point с частотой 2,9 ГГц, и это помогает объяснить, почему более высокие частоты являются основной темой слухов о Gorgon Halo.

На выставке CES 2026 компания AMD представила еще две модели Ryzen AI Max+ (392 и 388), которые включают полноценный 40-ядерный iGPU Radeon 8060S, но с меньшим количеством ядер ЦП. AMD и партнеры планируют использовать эти чипы в большем количестве продуктов в 2026 году, и предварительные данные уже начали появляться в бенчмарках.

Похоже, что к концу года AMD прекратит выпуск новых моделей семейства Strix Halo, а в ближайшие месяцы их место займет Gorgon Point. Судя по имеющейся информации, AMD уже распространяет инженерные образцы среди партнеров.

#amd #процессоры #процессоры amd #процессоры нового поколения #процессоры для ноутбуков #radeon 8060s #ryzen max #ryzen max 400
Источник: videocardz.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter