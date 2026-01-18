Учитывая агрессивную ценовую политику Qualcomm в отношении своих будущих передовых чипов, ряд производителей смартфонов, особенно в Азии, предпочтут Dimensity 9600

По информации инсайдера Digital Chat Station, версии Pro Max следующих флагманских смартфонов Oppo и Vivo, если они будут анонсированы, скорее всего, будут работать на базе грядущего чипсета MediaTek Dimensity 9600 вместо Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ранее отмечалось, что чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет обладать некоторыми эксклюзивными функциями, такими как более быстрый графический процессор, оперативная память LPDDR6 и поддержка накопителей UFS 5.0.

Хотя в сообщении о грядущем чипе Qualcomm подчеркивалось, что его высокая цена, как ожидается, не отпугнет покупателей. Digital Chat Station не согласен с этим выводом, утверждая, что Oppo и Vivo, скорее всего, выберут чип Dimensity 9600 вместо Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro для своих флагманских смартфонов высшего класса. Ожидается, что чип MediaTek Dimensity 9600 будет использовать литографический процесс TSMC N2P, который обеспечивает 5-процентный прирост производительности по сравнению с обычным техпроцессом N2, который будет использоваться Apple для своих чипов A20 и A20 Pro.

Конечно, чипу Dimensity 9600 потребуется максимальное преимущество в энергоэффективности, по сравнению с грядущими чипами Apple серии A20, особенно учитывая, что чип Dimensity 9500 текущего поколения не имеет энергоэффективных ядер, что несколько ухудшило его показатели энергопотребления. Ожидается, что чип Dimensity 9600 будет использовать оперативную память LPDDR6 вместо 12 ГБ LPDDК5 в iPhone 18 Pro и Pro Max, что должно дать ему преимущество в пропускной способности. Кроме того, только Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет использовать оперативную память LPDDR6, в то время как вариант без Pro, вероятно, останется только с LPDDR5.