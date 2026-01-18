Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
Учитывая агрессивную ценовую политику Qualcomm в отношении своих будущих передовых чипов, ряд производителей смартфонов, особенно в Азии, предпочтут Dimensity 9600

По информации инсайдера Digital Chat Station, версии Pro Max следующих флагманских смартфонов Oppo и Vivo, если они будут анонсированы, скорее всего, будут работать на базе грядущего чипсета MediaTek Dimensity 9600 вместо Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ранее отмечалось, что чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет обладать некоторыми эксклюзивными функциями, такими как более быстрый графический процессор, оперативная память LPDDR6 и поддержка накопителей UFS 5.0.

Хотя в сообщении о грядущем чипе Qualcomm подчеркивалось, что его высокая цена, как ожидается, не отпугнет покупателей. Digital Chat Station не согласен с этим выводом, утверждая, что Oppo и Vivo, скорее всего, выберут чип Dimensity 9600 вместо Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro для своих флагманских смартфонов высшего класса. Ожидается, что чип MediaTek Dimensity 9600 будет использовать литографический процесс TSMC N2P, который обеспечивает 5-процентный прирост производительности по сравнению с обычным техпроцессом N2, который будет использоваться Apple для своих чипов A20 и A20 Pro.

Конечно, чипу Dimensity 9600 потребуется максимальное преимущество в энергоэффективности, по сравнению с грядущими чипами Apple серии A20, особенно учитывая, что чип Dimensity 9500 текущего поколения не имеет энергоэффективных ядер, что несколько ухудшило его показатели энергопотребления. Ожидается, что чип Dimensity 9600 будет использовать оперативную память LPDDR6 вместо 12 ГБ LPDDК5 в iPhone 18 Pro и Pro Max, что должно дать ему преимущество в пропускной способности. Кроме того, только Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет использовать оперативную память LPDDR6, в то время как вариант без Pro, вероятно, останется только с LPDDR5.

#qualcomm #mediatek #процессоры для смартфонов #dimensity 9600 #snapdragon 8 gen 6 #snapdragon 8 gen 6 pro
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
4
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
4
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
5
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
1
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
Слухи о применении американцами акустического оружия при задержании Мадуро опровергаются экспертами
1
«Пробуждённая» чёрная дыра возобновила активность после 100 миллионов лет молчания
+
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
Франция заказывает 7 тысяч военных грузовиков Mercedes-Benz Zetros
+
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Учёные в Бразилии обнаружили гарпуны возрастом около 5000 лет для охоты на китов
+
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+
Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки европейскими странами аналога "Орешника"
+
AMD постарается удерживать стоимость видеокарт максимально низкой в условиях дефицита памяти
+
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
6

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
13
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
6
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
+
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
4

Сейчас обсуждают

Anton Zelenko
06:19
Эм... ядерный взрыв на Земле не раз уже происходил. Например испытание Царь-Бомбы... однако, мы до сих пор живы. Или у вас с оценкой степени повреждений и ущерба что то не так или вся наша жизнь это с...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Anton Zelenko
06:16
Ну офигеть, астероид в 10 км прилетевший 65 лямов лет назад не уничтожил все живое и как то выжила и фауна, и флора, смогла адаптироваться и пережить катастрофу и как то куча видов живой природы все э...
«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
Kaabar
05:53
Ну не таким уж и простым людям, давайте откровенно
Сотни Porsche и BMW в России заглохли после удаленной блокировки
Маша Писаренко
05:40
2696v3 20 ядер 20 потоков на 3.8 ГГц, 8х8 гб ддр4, 3 шт nvme, rtx 5070 aero, сменил на 9600x, b650,rtx 5070, 2х16 Гб ddr5. Разницу не почувствовал.
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
32Влад32
04:57
Чудеса да и только!
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
AndreySE-VL
04:03
Да пускай сдохнут, хоть оперативка подешевеет ))
OpenAI не спасут $40 млрд инвестиций – к 2027 году компания может оказаться в бедственном положении
lighteon
03:43
Сомнительные какие-то 16 бит в игре с ужасной фильтрацией текстур... Впечатление как будто программный рендер запустил...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
Плятская соска Чуков рахит
03:41
И этот коммент исправила полностью шлюха толстощекая цхахвхвххахакх Мерзкая куятина
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
03:39
А так же ботовод в данный момент минусующий с 5-6 ботов и сидящий на недавно созданном левом акке водолей Бармалей. Но обвиняющий других Так же старые бот акки - Терминатор,Дракоша,Каспер (возможно а...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Плятская соска Чуков рахит
03:34
https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=191274
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter