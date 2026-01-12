Компания Thunderobot представила мини-ПК на выставке CES 2026 в матовом черном корпусе кубической формы объемом около 3 литров

В основе системы Thunderobot лежит центральный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395. Это флагманский гибридный процессор линейки Strix Halo, включающий 16 ядер на архитектуре Zen5 и интегрированную графику Radeon 8060S.

Компания Thunderobot заявляет, что аппаратное ускорение ИИ предназначено для таких задач, как локальный вывод моделей и некоторых задач обучения. Поэтому ожидается, что система будет оснащена большим объемом памяти, однако точной информации о конкретном значении данного параметра.

Thunderobot делает акцент на удобном доступе к разъемам ввода/вывода на передней панели, включая USB и устройство чтения SD-карт. Сзади устройства компания установила стандартный набор портов для подключения мониторов и периферийных устройств, включая USB 3.2 и HDMI.

Фотографии, демонстрирующей встроенную систему охлаждения нет, но судя по всему, сверху расположен большой воздухозаборник, а сзади — массивная решетка с выброса нагретого воздуха. Вполне возможно, что внутри этой системы находится один большой вентилятор. Что касается цены и даты выхода, то Thunderobot пока не сообщила эту информацию.