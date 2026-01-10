Процессор AMD и оперативная память объемом 128 ГБ интегрированы в плату и заменить их не получится

Компания Minisforum на выставке CES 2026 продемонстрировала материнскую плату BD395i MAX формата Mini-ITX, построенную на базе APU AMD Ryzen AI Max+ 395 "Strix Halo". Эта плата является частью подхода Minisforum к созданию мобильных настольных систем, где мобильный процессор становится основой настольного компьютера.

BD395i MAX включает распаянный процессор Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами Zen 5 и графикой Radeon 8060S. Minisforum также предлагает платформу с объемом памяти LPDDR5X-8000 до 128 ГБ. Она также распаяна на плате и не может быть заменена. Это изменение по сравнению с предыдущими платами MODT серии BD, которые, по крайней мере, предоставляли пользователям возможность апгрейда памяти. Материнская плата может работать с настольной видеокартой через полнофункциональный интерфейс PCIe 5.0×16, поддерживая высокопроизводительные модели от NVIDIA и AMD.

Главное преимущество этого APU — мощный интегрированный графический процессор, поэтому использование дискретного графического ускорителя может свести на нет смысл покупки Strix Halo. Minisforum уже продает 16-ядерные мобильные платформы на базе Ryzen, где интегрированный графический процессор не является приоритетом, например, плата BD790i X3D с Ryzen 9 7945HX3D и Radeon 610M, а также мини-ПК MS-A2, построенный на базе Ryzen 9 9955HX.

Minisforum пока не опубликовала цены и дату начала продаж BD395i MAX. Учитывая, что в нём предустановлены память и APU, минимальная цена составит около 1500 долларов.