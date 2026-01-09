Однослотовая карта отлично подойдет для установки в компактные рабочие станции

Китайская компания Gunnir анонсировала низкопрофильную графическую карту Intel Arc Pro B50 LP 16G для рабочих станций, что стало еще одним редким случаем выпуска Intel Arc Pro B50. Производитель поделился подробностями о ней ещё в декабре, но на выставке CES 2026 она также была представлена.

Карта Gunnir Arc Pro B50 LP включает 16 ядер Xe2 с тактовой частотой 1700 МГц, а также 16 ГБ памяти GDDR6. Gunnir также заявляет о производительности до 170 TOPS в INT8. Энергопотребление составляет 70 Вт, а подключение осуществляется через интерфейс PCIe 5.0 x8.

Конструкция ускорителя ориентирована на компактные системы. Gunnir указывает размеры 167 x 69 x 18,4 мм, однослотовую компоновку с половинной высотой и цельнометаллический кожух с одним вентилятором. Вывод изображения осуществляется через три порта: два HDMI 2.1 и один DisplayPort 2.1. Порт DP поддерживает разрешение до 7680 x 4320 пикселей при частоте 60 Гц.

Видеокарта поддерживает работу в системах Windows 10, Windows 11 и Linux. Gunnir также отмечает поддержку кодеков AV1 и H.265, а также сертификацию ISV для профессиональных приложений. Компания ориентирует ускоритель для локального вывода данных и рабочих станций, инженерных задач, постпродакшена, видеомонтажа и других профессиональных сценариев использования.

Что касается доступности, то GUNNIR уверяет об её продаже не только в Китае, но и за пределами Поднебесной.