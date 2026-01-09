Китайская компания Gunnir анонсировала низкопрофильную графическую карту Intel Arc Pro B50 LP 16G для рабочих станций, что стало еще одним редким случаем выпуска Intel Arc Pro B50. Производитель поделился подробностями о ней ещё в декабре, но на выставке CES 2026 она также была представлена.
Карта Gunnir Arc Pro B50 LP включает 16 ядер Xe2 с тактовой частотой 1700 МГц, а также 16 ГБ памяти GDDR6. Gunnir также заявляет о производительности до 170 TOPS в INT8. Энергопотребление составляет 70 Вт, а подключение осуществляется через интерфейс PCIe 5.0 x8.
Конструкция ускорителя ориентирована на компактные системы. Gunnir указывает размеры 167 x 69 x 18,4 мм, однослотовую компоновку с половинной высотой и цельнометаллический кожух с одним вентилятором. Вывод изображения осуществляется через три порта: два HDMI 2.1 и один DisplayPort 2.1. Порт DP поддерживает разрешение до 7680 x 4320 пикселей при частоте 60 Гц.
Видеокарта поддерживает работу в системах Windows 10, Windows 11 и Linux. Gunnir также отмечает поддержку кодеков AV1 и H.265, а также сертификацию ISV для профессиональных приложений. Компания ориентирует ускоритель для локального вывода данных и рабочих станций, инженерных задач, постпродакшена, видеомонтажа и других профессиональных сценариев использования.
Что касается доступности, то GUNNIR уверяет об её продаже не только в Китае, но и за пределами Поднебесной.