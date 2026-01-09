Обновление текущей линейки видеокарт Nvidia ожидается не ранее 2027 года

NVIDIA проинформировала партнеров-производителей видеокарт об изменении планов по линейке GeForce RTX 50 SUPER. На Board Channel говорится, что проект больше не планируется в обычном режиме, и указывается на сложную рыночную ситуацию. Напомню, что предполагаемое обновление касается трех карт: GeForce RTX 5080 SUPER, GeForce RTX 5070 Ti SUPER и GeForce RTX 5070 SUPER.

Утечки связывают обновление с увеличением объема видеопамяти и повышением тактовой частоты, а не с новым чипом. По сути, NVIDIA должна была использовать модули GDDR7 объемом 3 ГБ вместо 2 ГБ. Хотя приостановка выпуска указанных карт технически все еще является слухом, это имеет смысл, учитывая текущую рыночную ситуацию. Если цены на модули останутся на текущем уровне, увеличение объема видеопамяти для нескольких моделей быстро повысит себестоимость комплектующих. В сообщении на Board Channel приводятся и другие причины, такие как приоритет, отдаваемый вычислительным графическим процессорам, которым требуется больше DRAM.

Как уже упоминалось, главная причина в том, что AMD не оказывает серьезной конкуренции NVIDIA, чтобы та отреагировала, поэтому текущая линейка GeForce RTX 50 может продолжать продаваться без обновления. Цены на карты RTX 5090 уже достигли рекордно высоких значений, а с момента запуска прошел год. Кроме того, последние новости указывают на то, что карты RDNA5 и RTX 60 появятся в середине 2027 года, и это говорит, что видеокарты текущего поколения не станут дешевле. Возможно, что NVIDIA почти наверняка собиралась анонсировать линейку RTX 50 SUPER вместе с DLSS 4.5, однако планы изменились, и обновление технологий масштабирования и генерации кадров стало, по сути, самым важным игровым анонсом NVIDIA на CES в этом году.