Мини-ПК AYANEO AM03 получил также корпус с откидной передней панелью

Компания AYANEO выпустила компактный мини-ПК AM03, дизайн которого похож на старые игровые консоли. Корпус имеет кнопки, расположенные сверху, RGB-подсветку и откидную переднюю крышку разъемов ввода/вывода. Основой системы является Intel Core i9-12900H, мобильный процессор мощностью 45 Вт с 14 ядрами и 20 потоками. Графика представлена Intel Iris Xe, поэтому чип ориентирован на работу с мультимедиа и нетребовательные игры, а не на соперничество с современными лидерами встроенной графики.

AYANEO заявляет о поддержке до 64 ГБ двухканальной памяти стандарта DDR4-3200. За хранение данных отвечают два слота M.2 2280, один слот PCIe 4.0 x4 и один слот PCIe 3.0 x4, что позволяет установить до 8 ТБ памяти. Охлаждение осуществляется с помощью двух алюминиевых тепловых трубок и активного вентилятора.

На откидной передней панели скрывается порт USB-C с поддержкой видео, зарядки и передачи данных, а также 3,5-мм аудио разъем и два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A. На задней панели расположены два порта LAN 2,5 Гбит/с, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 2.0 Type-A и вход питания. Мини-ПК также включает стереодинамики и пять кнопок, в том числе для управления подсветкой и отключением звука, а также две программируемые клавиши через AYASpace.

Цена новинки начинается от 399 долларов за базовую модель в рамках акции для первых покупателей или 499 долларов в розничной продаже. Конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD предлагается по цене 499 долларов в рамках акции для первых покупателей, а в розничной продаже по 599 долларов в цветах Cyan Sky и Ink Shadow.