NVIDIA Vera Rubin NVL72 включает 72 графических процессора, 36 центральных процессоров и имеет пропускную способность 260 ТБ/с

На выставке CES 2026 компания NVIDIA официально анонсировала свою новую платформу для центров обработки данных Vera Rubin. Платформа основана на шести новых чипах и будет поставляться в стойках Vera Rubin NVL72 и серверных платформах HGX Rubin NVL8.

Основой является графический процессор Rubin, оснащенный 336 миллиардами транзисторов и построенный из двух матриц. По оценкам NVIDIA, скорость вывода NVFP4 достигает 50 ПФЛОПС, а обучения NVFP4 - 35 ПФЛОПС, что по данным производителя в 5 и 3,5 раза соответственно выше, чем у Blackwell. Графический процессор переходит на стандарт HBM4, обеспечивая до 288 ГБ памяти на графический процессор и пропускную способность до 22 ТБ/с.

Что касается процессора, то NVIDIA объединяет графику Rubin с процессором Vera, который имеет 227 миллиардов транзисторов и основан на ядрах Arm "Olympus". Vera включает 88 ядер и имеет 176 потоков с использованием NVIDIA Spatial Multi-Threading, до 1,5 ТБАЙТ памяти LPDDR5X (SOCAMM) с пропускной способностью до 1,2 ТБАЙТ/с. Согласованная пропускная способность NVLink-C2C составляет 1,8 ТБ/с, и NVIDIA заявляет о 2-кратном улучшении обработки данных и сжатия по сравнению с Grace.

Для увеличения пропускной способности NVLink 6 получил двунаправленную пропускную способность 3,6 Тбит/с для каждого графического процессора. NVIDIA увеличивает пропускную способность до 260 Тбит/с для стойки NVL72. NVLink 6 также позиционируется как часть "compute fabric", и его общая пропускная способность составляет 28,8 Тбит/с, а скорость FP8 - 14,4 ТФЛОПС на панель коммутатора.

Флагманской конфигурацией NVIDIA является стойка Vera Rubin NVL72, включающая в себя 72 графических процессора Rubin и 36 процессоров Vera, подключенных через NVLink 6. По собственным данным NVIDIA, вывод NVFP4 составляет 3,6 EFLOPS и обучения 2,5 EFLOPS. Стойка включает 20,7 ТБ памяти HBM4 и 54 ТБ памяти LPDDR5x. Что касается эффективности, то NVIDIA сообщает о значительном снижении всех показателей затрат, включая снижение стоимости токена логического вывода в 10 раз и в 4 раза меньшее количество графических процессоров для обучения MOE по сравнению с Blackwell. NVIDIA заявляет, что Rubin будет полноценно запущен в производство в первом квартале 2026 года, несмотря на то, что ранее сообщалось о массовом производстве лишь во второй половине 2026 года. Доступность для партнеров по-прежнему ожидается во второй половине наступившего года, а NVIDIA планирует начать развертывание своих новых систем для Google Cloud, Microsoft и Oracle Cloud, CoreWeave, Lambda, Nebius и Nscale в начале 2026 года.