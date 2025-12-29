Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Процессоры Intel Jaguar Shores будут использовать память HBM4E
Известный инсайдер раскрыл тип памяти, который будет использоваться будущими процессорами Intel для центров обработки данных

Согласно информации от инсайдера Bionic_Squash, следующая платформа Intel для центров обработки данных под кодовым названием Jaguar Shores может использовать память HBM4E. Утверждение об использовании HBM4E, предполагает, что Intel может планировать запуск в более поздний период, возможно, ближе к середине 2027 года, исходя из ожидаемого начала производства HBM4E. Это будет изменением по сравнению с сообщением на саммите Intel AL Summit в июле 2025 года. 

План Intel по разработке ускорителей ИИ для центров обработки данных был непростым. Ожидается, что HBM4E станет более поздним обновлением поколения HBM4, с более высокими целевыми показателями производительности и возможностью большей кастомизации на уровне базового кристалла. В сообщениях представителей индустрии памяти HBM4E связывают с планами развития самых высокопроизводительных ускорителей, включая системы NVIDIA Rubin Ultra и серию AMD Instinct следующего поколения.

SK hynix также говорила о кастомной HBM4E, ориентированной на требования таких компаний, как NVIDIA, Broadcom и AMD. Однако упоминания Intel ранее не было. Это говорит, что HBM4E ориентирована на топовые графические процессоры для искусственного интеллекта и специализированные ASIC-программы для ИИ.

Jaguar Shores является продолжением Falcon Shores, снятым с производства, и Rialto Bridge, который предшествовал ему. Intel заявила, что Falcon Shores останется внутренним тестовым чипом. Если выход Jaguar Shores действительно отложен до конца 2027 года, есть риск, что он появится после того, как клиенты уже получат конкурирующие платформы.

#amd #nvidia #intel #процессоры #искусственный интеллект #sk hynix #процессоры intel #hbm4 #hbm4e #jaguar shores
Источник: videocardz.com
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter