Сообщается, что графический процессор Samsung Exynos 2600 под названием Xclipse 960 использует архитектуру, заимствованную у AMD RDNA4

Согласно сообщению издания The Elec, Samsung Exynos 2600 станет первым чипом линейки Exynos, использующим графическую архитектуру AMD RDNA4. Samsung использует её в графическом процессоре Exynos Xclipse 960. Xclipse 960, по словам The Elec, использует урезанную и адаптированную версию архитектуры AMD RDNA для мобильных процессоров - MGFX4. Предыдущий Exynos 2500 использовал Xclipse 950 с MGFX3 на основе RDNA3.

Стоит отметить, что AMD RDNA4 ранее не использовалась ни в одном мобильном или интегрированном графическом процессоре, сама AMD не использовала её ни в одной линейке Ryzen, а APU на базе Zen6, похоже, уже переходят на RDNA5. Поэтому, когда в сообщении говорится о RDNA4, весьма вероятно, что речь идёт о RDNA3 с некоторыми функциями RDNA4, подобно тому, как Sony переходит на архитектуры AMD. На странице Exynos 2600 компания Samsung заявляет, что Xclipse 960 переходит на новую архитектуру и обеспечивает до 2 раз более высокую вычислительную производительность по сравнению с предыдущим поколением. Samsung также утверждает, что трассировка лучей улучшилась на 50%, и что чип получил технологию Exynos Neural Super Sampling (ENSS) с масштабированием и генерацией кадров с помощью искусственного интеллекта.

Чипсеты Samsung Exynos:

• 2021 Exynos 2100 (S5E9840): Mali G78

• 2022 Exynos 2200 (S5E9925): Xclipse 920 (AMD RDNA2)

• 2024 Exynos 2400 (S5E9945): Xclipse 940 (AMD RDNA3)

• 2025 Exynos 2500 (S5E9955): Xclipse 950 (AMD RDNA3)

• 2026 Exynos 2600: (S5E9965): Xclipse 960 (AMD RDNA4?)

The Elec также поделился предварительными подробностями о характеристиках. Сообщается, что Xclipse 960 использует 8 рабочих групп процессоров (WGP) на пиковой тактовой частоте 980 МГц. Это соответствует показателю WGP предыдущей модели Xclipse 950, но пиковая тактовая частота немного ниже. Это говорит о том, что Samsung делает ставку на более высокую производительность на такт (IPC), а не на высокую частоту.

В результатах Geekbench 6 для тестового устройства с Exynos 2600, чип набрал около 22000 баллов в OpenCL и 22800 в Vulkan. Qualcomm Adreno 840 набрал около 23900 и 27600 баллов, что примерно на 10-20% выше, хотя реальные устройства могут показать другую производительность в зависимости от конструкции и тепловых характеристик.